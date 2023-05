Mar Guirao (PP)

La candidata del PP a l'alcaldia de Sant Sadurní d'Anoia , Mar Guirao , ha demanat al Congrés dels Diputats “el desallotjament immediat de la caserna 'okupada' de la Guàrdia Civil de Sant Sadurní” .



La candidata s'ha desplaçat a Madrid on ha mantingut una reunió amb la portaveu d'interior del PP al congrés, Ana Vázquez, que ha anunciat que sol·licitarà al Congrés “la compareixença urgent del ministre Marlaska per estudiar la situació de l'antiga caserna i exigir una solució”.



Mar Guirao, considera que el ministre ha de prendre mesures per evitar que “a més de continuar la situació, quan sigui desallotjat es torni a okupar la caserna”. Per això la candidata ha insistit que “l'antiga caserna de la Guàrdia Civil es destini per a la Policia Local de Sant Sadurní” i ha reiterat que “és prioritari augmentar la seguretat al poble i incrementar la plantilla de la Policia Local”. “Vull un Sant Sadurní sense okupes i sense delinqüents” ha afegit.



La candidata ha recordat que ella ha patit en persona "la injustícia" de l'okupació de la seva vivenda i s'hi ha enfrontat, plantant-los cara, i no vol que altres veïns pateixin la mateixa situació. “No toleraré que els okupes campin a plaer pel municipi mentre arruïnen econòmicament i emocionalment els ciutadans que compleixen la Llei”.



Mar Guirao també ha traslladat la seva preocupació per la inseguretat a Sant Sadurní al president nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, ia la secretària general i portaveu del Congrés, Cuca Gamarra.