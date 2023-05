Rubén Viñuales / Foto cedida per PSC Tarragona

Rubén Viñuales Elías (19863, Tarragona) és un advocat i polític que opta a l'alcaldia de la ciutat tarragonina amb la llista del PSC. En les eleccions de 2015, Viñuales va presentar-se a l'alcaldia amb la llista de Ciudadanos, però la diferència d'opinions amb el partit va provocar que el 29 de desembre de 2020 presentés la seva dimisió com a regidor a l'Ajuntament de Tarragona, després de 8 anys de militància a la formació taronja.

Com valora la legislatura que ha dut a terme Pau Ricomà?

Crec que la gran majoria de tarragonins i tarragonines coincidiran amb mi en què han estat quatre anys on ha imperat la manca d’ambició a l’equip de Govern de l’ajuntament. Decepció és la paraula més repetida. I quan dic la gran majoria també em refereixo a persones que van creure en el “projecte de canvi” que van prometre aquestes persones i que, a l’hora de la veritat, no ha aparegut per enlloc. De fet, una periodista tarragonina em deia fa poc que molta gent li comenta encara ara pel carrer “digues-li a l’alcalde Ballesteros que...”. Clar, si has estat quatre anys d’alcalde i bona part de la ciutadania ni s’ha assabentat és que ets el campió de l’anti-lideratge. En fi... Passem pàgina per no perdre més temps i fem-ho de pressa.

Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Si guanyo les eleccions i sóc elegit alcalde, els tarragonins i tarragonines entraran amb mi a l’ajuntament de la Plaça de la Font. El projecte que defenso es resumeix amb una frase molt senzilla: fer que Tarragona funcioni. I sí, podem treure més profit de l’administració municipal. Sí, podem tenir més inversions –tant públiques com privades- per guanyar en llocs de treball i qualitat de vida. I sí, podem ser un dels punts de la Mediterrània i del conjunt d’Europa on es visqui millor. Si els romans es van quedar aquí i van arribar a fer de Tarraco, fins i tot durant uns anys, la capital de l’Imperi és que ho tenim tot per triomfar des de sempre.

Sota la seva opinió, què és el més urgent que cal millorar a Tarragona?

Sovint es parla de les grans infraestructures o dels grans equipaments –i són importants, no ho dubto- però a peu de carrer la gent em demana per coses més mundanes. Posem un exemple: la neteja. És obvi que tenim un problema de neteja a la via pública –el que passa amb els excrements dels coloms és del tot intolerable- i és obvi també l’actual suma de Govern –que no equip de Govern- no ha fet res per solucionar el tema. Ja li avanço que seré un alcalde que no estarà tancat en un despatx sinó que seguirà passejant pels carrers de Tarragona escoltant tot el que vulguin dir els meus convilatans. Seré un alcalde amb els peus ben assentats al terra però també amb l’oïda sensible a la veu del carrer perquè, repeteixo, son els tarragonins i les tarragonines els que seran Govern quan entrem a l’ajuntament.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Amb tota humilitat però també amb tota la rotunditat: jo em presento per guanyar i governar. Crec, honestament, que la candidatura del PSC que jo encapçalo és la que millor representa l’esperit tarragoní que palpita als nostres carrers i places. No m’ha agradat mai jugar a les quinieles amb els resultats electorals, considero que hem de ser honestos i, en conseqüència, li asseguro que surto a guanyar i a formar Govern. El que si li puc garantir és que jo mai forjaria un pacte de perdedors que tingués com a objectiu sumar amb qui sigui –grups anti-sistema inclosos- amb l’únic propòsit d’evitar que governi qui ha guanyat les eleccions. És a dir, no faria mai el que ha fet el senyor Ricomà aquests darrers anys.

Quines institucions ha notat que han estat més a prop del seu govern? I més allunyades?

Tenim la sort de què el Govern progressista i feminista del president Pedro Sánchez ha tornat a invertir a Tarragona. I no és una opinió, és una realitat objectiva. Hem passat de menys de 300 milions d’euros d’inversions anuals amb el PP a més de 500 milions d’euros amb el Govern socialista. Tenim també la sort que Salvador Illa ha estat capaç de tornar a posar Tarragona al mapa de les inversions de la Generalitat amb el recent acord dels pressupostos. És evident que el PSC és un partit seriós i de Govern, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya. Però també li asseguro una cosa: no vull fer discursos autocomplaents, ni jugar amb els interessos de Tarragona. Quan sigui alcalde suaré sang per portar més inversions a casa nostra i si cal enfrontar-me amb qui sigui – els meus inclosos- ho faré sense titubejar. No en tingui cap dubte.

En les últimes eleccions va formar part de Ciutadans, però en aquesta ocasió ho farà de la mà del PSC. Què el va impulsar a donar el salt d’una formació a l’altra?

Jo sempre he estat socialdemòcrata i progressista. Dit això, mai seré d’aquests que diuen ara “jo abans estava amb uns que eren molt dolents, uns traïdors, uns botiflers, uns bla, bla, bla”. No. Crec, molt sincerament, que el PSC de Salvador Illa és ara mateix el millor dispositiu polític que hi ha a Catalunya per aconseguir dues coses absolutament essencials. Una: tornar a unir al poble de Catalunya entorn d’uns objectius de benestar social on hi capiguem tots. Dues: tenir clar que la pàtria humana es construeix, no amb discursos abrandats ni agitant banderes, sinó fent escoles, hospitals, ambulatoris, etc. Som més de 7’5 milions de catalans, no dues meitats enfrontades, i tots i totes volem els millor per als nostres fills i filles. I per a mi ara el PSC representa el que acabo de dir. És així de senzill.

Un dels malentesos que tenen amb el govern municipal és el traspàs de les carreteres de l’Estat a l’Ajuntament. Perquè creuen que no s’ha tirat endavant el projecte encara?

No crec que sigui un malentès, el que crec és que l’alcalde actual no ha mostrat valentia política, ni té cap mena de capacitat de lideratge ni d’influència, ni tan sols entre els seus. A mi no m’agrada ni vendre fum, ni participar en focs d’encenalls. El que si puc garantir és que l’alcalde de Tarragona defensarà els interessos de Tarragona. I si això, com deia abans, suposa enfrontar-me amb qui sigui així serà. No és Tarragona primer i després és segon no-se-què, i tercer no-se-quant. És Tarragona. Perquè estic convençut que si ens ho creiem de veritat i tenim la determinació de dur-ho a terme podem viure en una de les millors ciutats del món en tots els sentits. Ni més, ni menys. Creieu-me, la Tarragona que imagino serà imparable...