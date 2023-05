Jaume Collboni, Pedro Sánchez i Filo Cañete - Marina Monreal

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assistit aquest dijous a la tarda a un acte del PSC al Parc del Fòrum de Barcelona per donar suport a la candidatura de Jaume Collboni, que aspira a guanyar les eleccions municipals del proper 28 de maig; i de Filo Cañete, l'actual alcaldessa de Sant Adrià del Besòs que aspira a renovar el càrrec.

A l'acte també havia d'assistir el president del PSC, Salvador Illa, però ha hagut de cancel·lar la seva assistència per participar al ple del Parlament sobre la sequera.

L'acte, que de moment no s'ha acabat, ha comptat amb les intervencions de Collboni i Cañete, encara no s'ha acabat.

Cañete ha reivindicat la seva tasca com a alcaldessa, afirmant que ha iniciat "un projecte transformador" , convertint les persones en "l'eix de les seves polítiques municipals".

Per part seva, Jaume Collboni ha agraït que es munti "una festa socialista" a Barcelona. A més, ha afirmat que "Barcelona tornarà a tenir un alcalde socialista" perquè el PSC "guanyarà les properes eleccions municipals". "Ho farem realitat, ho farem realitat", ha insistit Collboni. L'alcaldable del PSC ha demanat recuperar "l'orgull" de la "Barcelona perduda" des de fa anys per l'absència d'un alcalde socialista. De la mateixa manera, ha promès que si és elegit alcalde, el primer que farà serà reunir-se amb Pedro Sánchez per marcar l'Agenda de Barcelona 2030 .

Collboni també ha aprofitat per carregar contra Xavier Trias, a qui ha acusat d'“amagar-se”. "Hi ha un altre candidat que amaga les sigles, que amaga que és independentista, que amaga que té el suport de Puigdemont i Borràs". "¿A qui vol enganyar el senyor Trias, els moderats o els independentistes?", ha preguntat.

Finalment ha pres la paraula Pedro Sánchez, que seguint el discurs de *Collboni ha fet una crida a "recuperar la millor versió Barcelona" posant als socialistes al capdavant de la ciutat. De la mateixa manera, el president del Govern ha tret pit sobre les dades de l'atur a Espanya, que s'han publicat aquest mateix dimecres: "Hui hem conegut unes dades d'afiliació a la Seguretat Social que ens diuen que estem en quasi 20,7 milions d'afiliats, enmig d'una guerra i després de la pandèmia". "Aquest no és un èxit del Govern, és un èxit de país", ha sentenciat.