Anna Grau (1967) és periodista i escriptora i, des de maig del 2021, diputada al Parlament per Ciutadans. Tot i això, afronta amb il·lusió el repte de les municipals, assegurant que el dia que va guanyar les primàries va ser molt feliç.

Fins ara ha estat diputada al Parlament, però afronta el repte de ser cap de llista de Ciutadans a Barcelona? Com se sent?

Com si hagués tornat a néixer. M’ho vaig rumiar molt abans de fer el pas d’entrar a la política activa i a les institucions, però ara si de cas em penedeixo de no haver-m’hi atrevit molt abans. Em llevo cada dia al matí molt i molt motivada. El dia que vaig guanyar les primàries per a ser la cap de llista de Ciutadans a BCN va ser un dels més feliços, si no el més feliç, de la meva vida. Vull honorar la confiança de tots els meus companys.

Tot i no haver format part del Ple de l’Ajuntament, com valora la legislatura que acaba?

Tocada, enfonsada, perduda. Ara toca reflotar Barcelona. Si pot ser, treballant molt i sense dir mentides. Dit amb tot el respecte a d’altres candidats, per a algú com jo, que ve del periodisme, entomar certes coses que a cara de ferro es diuen en alguns debats és tota una experiència. Si jo n’escrivís les cròniques no se salvaria ningú, o molt pocs, i no pas cada dia. Jo entenc que tu defensis unes idees que jo no comparteixo. No entenc tant enredar la gent parlant de seguretat, neteja, mobilitat, habitatge, etc, diguent tot el contrari del que s’ha fet i prometent tot el contrari del que probablement es farà. Ciutadans, vull subratllar, és l’únic partit que no ha participat d’aquesta comèdia, que no ha governat mai encara l’Ajuntament de Barcelona i que no li ha votat mai un pressupost a l’actual equip de govern. Les nostres fórmules encara no s’han provat. Som els únics que podem defensar de forma raonable i creïble una alternativa, no un fracàs maquillat de propaganda.

Amb quin resultat estaria satisfeta el 28 de maig?

El 28 de maig és el meu quilòmetre zero. Sempre he pensat que Catalunya no serà normal fins que hi hagi un president de la Generalitat de Ciutadans i un alcalde (ja que hi som, millor alcaldessa...) de Ciutadans. Roda el món i torna al Born: com jo mateixa, que després de viure 20 anys fora he tornat a casa, Ciutadans ha fet un gran tomb per les Espanyes abans de centrar-se i recentrar-se en la raó de ser del seu origen, que és aquí. Jo vull que el 28M sigui el punt de partida del nostre rellançament barceloní i català com a opció de govern amb llums llargues. Ja som aquí. Ja tornem a ser aquí. El millor comença ara.

La seguretat és, en els darrers baròmetres, la principal preocupació dels barcelonins. Com es resoldria aquesta percepció?

Amb una policia suficient, eficient i inapel.lable. Amb 1.500 agents més de la Guàrdia Urbana (equipats amb pistoles Tàser), videocàmeres de vigilància i unitat especial antiokupes. Ah, però sobretot amb actitud política. Volem estar segurs sense complexes, condició imprescindible per ser lliures sense complexes. A la Meridiana, a la Bonanova, al Raval, a tot arreu.

En segona instància com a assignatura a millorar apareix la neteja. Creu que no se li presta prou atenció? En quina mesura creu que afecta en un context com l’actual, de sequera?

La sequera és un drama, el resultat de 15 anys de mala política, plena d’imprevisió, irresponsabilitat i mentides, i ara no pot ser, a sobre, l’excusa per a seguir tenint Barcelona com una cort de porcs. No ens podem gastar 800 milions en un contracte de neteja que no pita. No podem eliminar 600 papereres públiques en 7 anys. No podem deixar els parcs i jardins (els pocs que l’Ajuntament no es carrega sense donar explicacions, sobretot als barris de muntanya...) deixats de la mà de Déu, plens de rates. Els senglars ja campen per Sarrià i unes paneroles gegants, enormes, per la Trinitat Nova, a la plaça on juguen els infants. Això no es pot aguantar amb els impostos que paguem.

Cada dia ensopegues amb un nou nyap que cal desfer

L’habitatge és un altre dels maldecaps per als veïns, i fa pocs dies el govern espanyol ha pogut tirar endavant una Llei al respecte. Vostè i la seva formació han estat molt crítics, igual que amb el fenomen de les okupacions...

Crítics és poc. Ja en tenim el pap ple. No en deixarem passar ni una més, d’aquestes. Diguem prou i a més que sigui prou. Es podia fer a la Meridiana i es podrà fer a la Bonanova i arreu. La crisi de l’habitatge de Barcelona és ja tan dramàtica, i s’ha perdut tant de temps, que estem davant d’una autèntica emergència del lloguer. Hem d’actuar per a alliberar lloguer en un temps rècord, amb suports fiscals i jurídics tant a propietaris com a llogaters. Jo ha he anunciat que un Ajuntament governat o condicionat per mi avalarà els joves perquè puguin pagar la fiança i accedir al lloguer, també volem condicions especials per a la gent gran i objectivament vulnerable, categoria que NO inclou els okupes barruts i delinqüents que no pararem fins a escombrar de Barcelona. Per cert, baixarem l’IBI 15 punts a tothom, linealment; però a qui tingui una propietat ocupada, li bonificarem al 100 per cent. És el mínim que podem fer mentre no neutralitzem els okupes. També crearem una oficina per a assessorar les víctimes de l’okupació, no els seus practicants, de tots els recursos que la llei i l’Administració pot posar al seu abast. De franc, naturalment. No cal recórrer a Desokupa per pagar dues vegades per allò que ja has pagat amb els teus impostos, i que has pagat perquè es faci amb plenes garanties jurídiques i sense zones fosques.

“No hi haurà més superilles i revertirem tot el que sigui possible”. Són paraules seves en una entrevista a betevé de fa uns mesos...

I segueixo pensant i diguent exactament el mateix. Cada dia ensopegues amb un nou nyap que cal desfer. Per exemple, el carril bici de Via Augusta. El meu fisioterapeuta, que té la consulta allà, m’ha dit que si no li traiem el carril bici aquest, ell, que viu fora de Barcelona i paga per entrar cada dia pels túnels de Vallvidrera, tanca barraca i no torna més. Volem enviar aquest missatge, que entrar a BCN és missió impossible? A banda que un carril bici tan mal parit i pitjor acabat només està a l’abast de qui es pot pagar una bici de luxe, que pedali sola...I els taxistes tenen por de prendre mal quan carreguen i descarreguen...I així a tot arreu, tota l’estona. Sabeu en quin sentit se circula avui a Sant Gervasi de Cassoles? I a la Via Laietana? Queda algú a la Gran Via?

Per acabar, quina nota li posa a la mobilitat de la ciutat? I quines solucions caldria prendre al respecte?

Em sembla que a la pregunta anterior ja he acreditat que sóc molt crítica amb l’actual pla de mobilitat, si és que se’n pot dir així. Si Barcelona fos una persona, el que Colau ha fet amb la seva mobilitat seria l’equivalent de trencar-li les dues cames i a sobre apartar-li el caminador quan s’hi volia arrepenjar. És que és tot una contradicció, per no dir una mentida: anomenes eixos verds a zones peatonals però dures com una pedra on has escampat quatre geranis, mentre et carregues sense misericòrdia els pocs parcs i jardins de veritat que queden a Vallcarca, o deixes de morir de sentiment el verd a Collserola i al Carmel. Declares la guerra al cotxe però retalles línies d’autobús, el metro arriba a on arriba a l’hora que arriba, no vols regular el patinet ni deixar circular les motos. Fins i tot et negues a retirar les multes exagerades a les ambulàncies! No hi ha pla, no hi ha tècnica, no hi ha processos participatius reals, no es consulta ni se li agafa el telèfon a ningú. Hem d’aturar aquesta bogeria, repensar i avançar en alguna direcció viable, fluïda, consensuada i planificable. Ah, i complir alguna promesa, com ara la reforma del carrer Balmes...