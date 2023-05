Test de Covid / Arxiu

El nombre de persones hospitalitzades per Covid-19 a Espanya ha registrat una pujada del 7,6% des del 21 d'abril passat, data de l'últim informe publicat pel Ministeri de Sanitat. També s'ha produït un increment en el nombre de pacients a l'UCI, del 3,8%, els últims quinze dies, mentre que la darrera setmana s'han constatat un total de 65 morts.

En concret, el Ministeri de Sanitat ha informat aquest divendres de 2.510 persones hospitalitzades a Espanya actualment i 109 ingressats a UCI, quatre més que fa dos divendres.

En qualsevol cas, aquesta és la relació de dades per comunitats autònomes:

ANDALUSIA

A l'informe del divendres 5 de maig, Andalusia té 421 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del divendres 21 d'abril tenia 315 pacients, fet que suposa un 33,6% més en aquestes dues últimes setmanes. Té els mateixos pacients en cures intensives que fa dos divendres, i ha notificat deu morts la darrera setmana.

ARAGÓ

A l'informe del divendres 5 de maig, Aragó té 92 persones hospitalitzades per coronavirus, quatre més que a l'informe del 21 d'abril. Té un pacient en cures intensives i no ha notificat morts la darrera setmana.

ASTÚRIES

A l'informe del divendres 5 de maig, Astúries té 70 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril tenia 74 pacients, fet que suposa un descens del 5,4% en aquestes dues últimes setmanes. Té quatre pacients en cures intensives i ha notificat quatre morts la darrera setmana.

BALEARS

A l'informe del divendres 5 de maig, les Balears tenen 42 persones hospitalitzades per coronavirus, dues més que a l'informe del 21 d'abril. Té quatre pacients actualment en cures intensives i no ha notificat morts des de la darrera setmana.

CANÀRIES

A l'informe del divendres 5 de maig, les Canàries tenen 130 persones hospitalitzades per coronavirus, 24 més que a l'informe del 21 d'abril. Té tres pacients més en cures intensives --nou-- i ha notificat quatre morts des de l'última setmana.

CANTÀBRIA

A l'informe del divendres 5 de maig, Cantàbria té 23 persones hospitalitzades per coronavirus, cinc més que a l'informe del 21 d'abril. No té pacients en cures intensives i tampoc no ha notificat morts des de la darrera setmana.

CASTELLA-LA TACA

A l'informe del divendres 5 de maig, Castella-la Manxa té 153 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril en tenia 136, fet que suposa un augment del 12,5%. Té deu pacients en cures intensives i ha notificat deu morts des de la darrera setmana.

CASTELLA I LLEÓ

A l'informe del divendres 5 de maig, Castella i Lleó té 138 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril tenia 143 pacients, fet que suposa un descens del 3,4% aquesta última setmana. Té dos pacients més en cures intensives --dotze-- i ha notificat cinc morts des de l'última setmana.

CATALUNYA

A l'informe del divendres 5 de maig, Catalunya té 371 persones hospitalitzades per coronavirus, quatre menys que a l'informe del 21 d'abril. Té un pacient menys en cures intensives --11-- i no ha notificat morts des de la darrera setmana.

CEUTA

A l'informe del divendres 5 de maig, Ceuta té cinc pacients hospitalitzats per coronavirus, una més que a l'informe del 21 d'abril. No té pacients en cures intensives i tampoc ha notificat morts la darrera setmana.

COMUNITAT VALENCIANA

A l'informe del divendres 5 de maig, el País Valencià té 129 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril tenia 249 pacients, fet que suposa un descens del 48,1% en aquestes últimes dues setmanes. Té cinc pacients més en cures intensives --dotze-- i ha notificat 14 morts la darrera setmana.

EXTREMADURA

A l'informe del divendres 5 de maig, Extremadura té 47 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril tenia 25 pacients, fet que suposa un augment del 88%. No té pacients en cures intensives i ha notificat cinc morts des de la darrera setmana.

GALÍCIA

A l'informe del divendres 5 de maig, Galícia té 135 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril tenia 139 pacients, fet que suposa un descens del 2,8% en aquestes últimes dues setmanes. Té els mateixos pacients en cures intensives --dues-- i ha notificat sis morts la darrera setmana.

MADRID

A l'informe del divendres 5 de maig, Madrid té 451 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril tenia 426 pacients, fet que suposa un augment del 5,8% en aquestes dues últimes setmanes. Té un pacient menys en cures intensives --20-- i ha notificat quatre morts la darrera setmana.

MELILLA

A l'informe del divendres 5 de maig, Melilla té tres persones hospitalitzades per coronavirus. No té pacients en cures intensives i no ha notificat morts la darrera setmana.

MÚRCIA

A l'informe del divendres 5 de maig, Múrcia té 104 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril tenia 75 pacients, fet que suposa un augment del 38,6% en aquestes últimes dues setmanes. No té pacients en cures intensives i n'ha notificat tres morts la darrera setmana.

NAVARRA

A l'informe del divendres 5 de maig, Navarra té 33 persones hospitalitzades per coronavirus, un menys que la setmana passada. Té un pacient en cures intensives i no ha notificat morts la darrera setmana.

PAÍS BASC

A l'informe del divendres 5 de maig, el País Basc té 69 persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril en tenia 72, fet que suposa un descens del 4,1% aquesta última setmana. Té dos pacients menys en cures intensives --dues-- i no ha notificat morts la darrera setmana.

LA RIOJA

A l'informe del divendres 5 de maig, La Rioja té quatre persones hospitalitzades per coronavirus, mentre que a l'informe del 21 d'abril tenia onze pacients, fet que suposa un descens del 63,6% en aquesta última setmana. No té pacients en cures intensives i tampoc ha notificat morts la darrera setmana.