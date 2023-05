La seva primera mesura si és alcalde serà iniciar un Pla de Xoc per “millorar” la neteja de la ciutat. | @EP

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni s'ha compromès a demanar a la Generalitat que inverteixi 276 milions en habitatge protegit de Barcelona si és alcalde: “Demanaré al Govern de la Generalitat que, dels 10.000 habitatges protegits previstos, 2.300 estiguin destinats a Barcelona, o que ens transfereixin els 276 milions d'euros equivalents al cost per fer-los nosaltres”.

Ho ha dit aquest dissabte en la presentació del seu programa electoral juntament amb la número 2 de la seva candidatura, Maria Eugènia Gay; la tercera tinenta d'alcalde i número 3, Laia Bonet; la secretària de Salut del PSC i número 6, Marta Villanueva, i el director general de Mercabarna i número 9, Jordi Valls.

Segons Collboni, farà arribar aquesta petició al president de la Generalitat, Pere Aragonès, mitjançant una reunió institucional, que ha assegurat que serà una de les accions que farà "en els primers 100 dies del seu mandat".

També ha reiterat que, si és elegit alcalde, exigirà a Aragonès que "compleixi amb el que ha signat i pactat a l'acord pressupostari amb Salvador Illa per garantir l'establiment de 600 Mossos d'Esquadra més a Barcelona".

450 PROPOSTES



Ha detallat que el seu programa electoral compta amb 450 propostes que responen a 450 preocupacions de la ciutadania, i que crearà un consell format per 100 persones "rellevants" perquè facin un seguiment i avaluació dels seus compromisos electorals.

La primera mesura serà iniciar un Pla de Xoc per "millorar" la neteja de la ciutat, que constarà de mesures com la creació d'una brigada d'actuació ràpida i garantir la resposta en menys de 24 hores a les comunicacions urgents dels veïns.

Si aconsegueix ser alcalde, ha anunciat que el primer dia de mandat visitarà una escola i una residència de gent gran, i que la seva primera trobada institucional serà amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per "impulsar l'Agenda Barcelona".

MARIA EUGÈNIA GAY I LAIA BONET



Gay ha destacat mesures per "tornar a internacionalitzar" la ciutat, com promoure la capitalitat Mediterrània de Barcelona, reforçar el posicionament de Barcelona com a ciutat intel·ligent i impulsar candidatures d'esdeveniments internacionals, que cal aprofitar per traduir-les en mode de repte que faci créixer la ciutat, en les paraules.

Per part seva, Bonet ha apuntat que les seves propostes en termes d'urbanisme impliquen crear oferta, transformar habitatges i facilitar l'accés al lloguer, i ha detallat que la seva proposta 'Pla 500' pretén "facilitar l'accés al lloguer als menors de 35 anys".

En matèria de feminisme, Villanueva ha assenyalat la proposta 'Crea Feina STEAM' per a la contractació de dones al sector digital, mentre que Valls ha afirmat que Barcelona, juntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha d'"apostar per la industrialització".