Vega, membre del Secretariat Nacional, ha destacat la importància que la CUP tingui una forta presència a les eleccions municipals per "canviar-ho tot". | @EP

La diputada de la CUP i alcaldable per Barcelona, Basha Changue, ha instat ERC, comuns i Junts a recuperar la llei de regulació dels lloguers: "Cal confrontar les elits per aconseguir una vida digna per a la gent treballadora del país. ERC, comuns, Junts, sumar-vos al sentit comú".

Ho ha dit aquest dissabte a l'acte de presentació de les candidatures municipals que ha reunit més de 400 persones a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

A l'acte també hi han participat la diputada del partit, Laia Estrada; l'alcaldable per Girona, Lluc Salellas; l'alcaldable per Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Aitor Blanc; l'alcaldable per Lleida, Ruben Cobo; la candidata de CUP-Crida per Palma, Jero Bonnín, i la membre del Secretariat Nacional de la CUP, Laure Vega.

Changue ha afirmat que la gent "no viu de bones intencions, ni els lloguers es paguen amb grans proclames; ja ho diuen les companyes del moviment per l'habitatge: no s'entén, gent sense cases i cases sense gent".

Estrada ha titllat la Llei d'Habitatge com "una obra electoralista, però feta a mida dels fons voltor", i ha criticat textualment que la llei no regula el lloguer, ni impedeix els desnonaments, ni preveu el lloguer social, ni té cap règim Sancionador.

També ha carregat contra la posició del Govern davant l'avaria a l'R2 de Rodalies: "No val defensar el transport públic i alhora negociar el Quart Cinturó, han estat incapaços de fer el traspàs de Rodalies i ara es fan els indignats per reprovar la ministra mentre trinxen el Vallès".

ELECCIONS MUNICIPALS



Blanc ha llançat un missatge al portaveu d'ERC al Congrés i candidat d'ERC a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona): "Deixeu d'utilitzar les conselleries de la Generalitat com a eina de propaganda electoral disfressant-se de xerif-mató per anunciar més polítiques i més càmeres de vigilància".

Per part seva, Bonnin ha reivindicat que "Mallorca no està en venda", i ha assegurat que des de la seva candidatura volen una illa per als que l'habiten i que no sigui --textualment-- el balneari d'Europa.

Segons Salellas, ha assegurat que la candidatura 'Guanyem Girona' treballarà perquè els nouvinguts al país i a la ciutat "puguin participar de les nostres vides als municipis, tenen els mateixos drets".

L'acte l'ha tancat Vega, que ha destacat la importància que la CUP tingui una forta presència a les eleccions municipals per "canviar-ho tot, perquè cap llei injusta hagi de passar per sobre dels nostres drets".