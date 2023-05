Colau també ha afirmat que Sumar i Podemos han d'"unir forces per a objectius comuns". | @EP

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, ha reivindicat el seu partit com "la garantia que el PSC tiri més cap a l'esquerra i no cap al negacionisme climàtic i el senyor Trias", candidat de Junts.

En una entrevista al diari 'Público', s'ha mostrat preocupada pel fet que el candidat del PSC, Jaume Collboni, "s'hagi obert a pactar amb Trias i hagi dit també que aturaria la segona fase del tramvia, que ampliaria l'aeroport i que no posaria límits a la massificació turística".

Colau ha dit que és "escandalós com alguns sectors que no volen que canviïn les prioritats de la ciutat i volen mantenir els seus privilegis" relacionen el seu model de 'superilles' i de pacificació dels carrers amb la gentrificació.

I ha assegurat que el que fa pujar els preus del lloguer "no és millorar els barris i la vida de la gent, és que hi hagi una especulació sense límits i sense cap regulació en aquest país".

Ha destacat que la transformació urbanística que impulsa "guanya una ciutat més democràtica i de més qualitat", i ha apuntat que si torna a ser alcaldessa pretén que el model 'superilles' arribi a tots els barris.

Segons ella, la Llei d'Habitatge "és una reivindicació de mínims, no de màxims", i ha dit que espera que la Generalitat faci els tràmits molt àgilment perquè s'apliqui immediatament.

ACORD ENTRE SUMAR I PODEM



Sobre un possible acord entre Sumar i Podem, ha afirmat que els dos partits han d'unir forces per a objectius comuns més que mai, en "temps d'incertesa i de múltiples crisis", amb el creixement de l'extrema dreta, el canvi climàtic i una economia que genera desigualtats, segons ella.

"Yolanda vindrà a la campanya, però també estan convidadíssimes les líders de Podem. En concret, he convidat Ione Belarra com a secretària general perquè aquí anem juntes, podem guanyar perquè anem juntes i m'agradaria que aquesta victòria tot l'espai se la sentís com pròpia", ha afegit.