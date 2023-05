El candidat republicà a l'alcaldia de Mataró. Foto: ERC

Pim Camprubí es presenta per "recuperar la il·lusió i l'orgull de ciutat". Vinculat a l'ANC, Òmnium Cultural i la Casa de Andalucía, és pilot comercial d'helicòpter i fa 15 anys que milita a Esquerra Republicana.

Com valora la legislatura que acaba?

Hem estat governats per un govern sobredimensionat (15 regidors) i en aquesta legislatura no s’ha pres cap decisió transcendental pels reptes que té Mataró, com són ocupar el lloc que toca com a vuitena ciutat del país i capital del Maresme, aprofitar els nostres atractius per millorar la qualitat de vida: bon clima, ciutat oberta al mar, bona connexió amb Barcelona, espais verds, fer una bona gestió del dia a dia: neteja, seguretat, mala planificació del carril bici... En definitiva, hem perdut 4 anys. Mataró no es pot permetre perdre’n 4 més. Això ha de canviar.

Fins ara ha estat a l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Cal un canvi de rumb en diversos àmbits. Per mi els més urgents són els següents:

Promoció del comerç local: està abandonat pel Govern Local, malgrat que són una peça clau per la promoció de la ciutat, crea riquesa i milers de llocs de treball i cohesiona la ciutat

Cohesió de la ciutat: intervenció als barris més desafavorits, amb Plans Integrals i mesures específiques adreçades a revertir l’abandonament dels darrers anys.

Projecció de futur: pensar la Mataró que vindrà. Recuperar indústria, ser realment una ciutat universitària…

Repensar la mobilitat, especialment el carril bici i el transport públic a la ciutat.

Preparar la ciutat per fer-la més resilient davant del canvi climàtic, amb més zones verdes i més cuidades

L’alcalde David Bote ha estat tota la legislatura atacant públicament a la Conselleria d’Interior

Al seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

Cal acabar amb la desigualtat social que vivim a la nostra ciutat i la concentració de pobresa en alguns barris. Calen Plans Integrals per resoldre-ho pensant en el futur i també en el present. Més inversió, més llocs de treball i habitatge assequible. Tot això s’ha de fer posant la ciutat al dia i assegurant-nos que aquells serveis ordinaris funcionen bé, cosa que ara no passa: neteja, seguretat, mobilitat, serveis socials, suport al comerç local…

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Esquerra Republicana és una força de govern i estem preparats per governar totes les institucions, també l’Ajuntament de Mataró. Tenim equip i tenim projecte. Podem arribar a pactes amb moltes altres formacions polítiques, socials i econòmiques de la ciutat que comparteixin la necessitat de mirar al futur i encarar els reptes que tenim.

Quines institucions ha notat que han estat més a prop del seu govern? I més allunyades?

Veiem com el Govern de la Generalitat està al costat dels ciutadans de Mataró, especialment amb l’aprovació del darrer pressupost. L’augment de despesa significarà un benefici per la ciutat, i contempla inversions importants. 7,3 milions per l’Hospital de Mataró, 5,2 pel Consorci Sanitari del Maresme, 7,2 per la pacificació de la Nacional II… Aquests són alguns exemples que afectaran directament a Mataró i que demostren que la Generalitat de Catalunya està al costat dels nostres ciutadans.

La millor política de seguretat és garantir educació, llocs de treball, cohesió social, habitatge...

Les ocupacions han estat un dels grans temes dels darrers 4 anys al poble. Creu que s’ha fet prou? Com valora els canvis legislatius recents?

L’alcalde David Bote ha estat tota la legislatura atacant públicament a la Conselleria d’Interior, demanant més Mossos, quan la plantilla de la Policia Local té un percentatge d’entre el 25 i 40% de baixa segons el torn. És una irresponsabilitat, això no dona sensació de seguretat a la ciutadania. Els delictes com les ocupacions els resoldrem treballant totes les administracions plegades, com s’està fent des de fa uns mesos, on s’està fent bona feina. S’estan reduint les ocupacions delinqüencials i s’està identificant i detenint els responsables. Els canvis legislatius han de permetre seguir en aquesta direcció, donar eines a les administracions per acabar amb les màfies que es lucren del drama de milers de famílies que no poden accedir a un habitatge ni que sigui pagant un lloguer social per culpa dels preus abusius. Els canvis legislatius han de permetre, també, garantir el dret a l’habitatge dels nostres veïns i veïnes.

També hi ha hagut queixes sobre seguretat i incivisme per part dels veïns. Quines solucions hi veu?

Sempre diem una cosa: la millor política de seguretat és garantir educació, llocs de treball, cohesió social, habitatge, un espai públic en bon estat, amb comerços, amb serveis, ben il·luminat… i atacar la desigualtat.

I també col·laborar molt més amb tots els cossos policials i millorar la gestió de la Policia Local. Resoldre el problema de les baixes laborals i apropar la policia a la ciutadania, perquè la valorin positivament i la vegin com a treballadors públics que serveixen als ciutadans. Pel que fa a l’incivisme calen campanyes de sensibilització, fer-ne més, més extensives i que siguin realment útils. Tothom ha de conèixer els seus drets però també els seus deures.