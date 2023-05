L'alcaldable de Barcelona Anna Grau, Cs / Arxiu

Dimarts que ve 9 de maig tindrà lloc el debat entre els alcaldables per a les eleccions de Barcelona. La trobada organitzada per la cadena SER comptarà amb la presència de l'alcaldessa Ada Colau , candidata de Barcelona a Comú; Jaume Collboni , del PSC; Ernest Maragall , d'ERC; i Xavier Trias , de Junts per Catalunya.



Tot i això, l'Ajuntament de la ciutat comtal compta també amb la representació d'altres partits polítics, com són Ciutadans, PP i Valents que no han estat convidats a participar en aquest debat.

En una resolució de la Junta Electoral Central a què ha tingut accés CatalunyaPress, la cadena propietat de PRISA "haurà de compensar les candidatures excloses amb entrevistes, altres debats o ampliant la cobertura informativa dels seus actes".