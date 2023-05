Sandra Guaita. Foto: PSC Reus

Sandra Guaita és la candidata socialista a l'Ajuntament de Reus. Animalista (és la Secretaria de Defensa Animal del partit), assegura que "la passió i l’emoció són dos sentiments que em caracteritzen" i diu que els farà servir per transformar la ciutat.

Com valora la legislatura que acaba?

La legislatura que acaba ha estat la culminació d’un període trist i gris per la ciutat de Reus. Des del 2012 fins enguany la ciutat s’ha anat apagant a poc a poc. Hem perdut capitalitats que feien de Reus una ciutat referent en salut, comerç i cultura. Si preguntes a la ciutadania per un gran projecte de ciutat, la gran majoria t’indicarà un projecte socialista, simplement perquè el govern de Junts, ERC i Ara no han estat capaços ni d’escoltar la ciutadania ni de portar Reus al lloc que es mereix.

El que no podem permetre és que Reus tingui un govern que no sàpiga què és el que la ciutadania vol i que ni tan sols la tingui en compte. Demandes ciutadanes importants com la creació d’habitatge a lloguer assequible, la piscina municipal o el Mercat del Carrilet no han estat escoltades i el govern ha tirat pel dret. En el cas del Mercat del Carrilet Junts, ERC i ARA l’han volgut tancar fins a l’últim moment. S’ha anunciat el remodelament del Mercat, el tancament i ara el trasllat, i tot això sense escoltar en cap moment l’opinió de les paradistes ni el veïnat i sense tenir en compte les famílies afectades. Si el Mercat del Carrilet no està tancat avui dia és gràcies a la feina del veïnat del barri, de les paradistes del Mercat i de la nostra tasca des de l’oposició.

Entre tots i totes hem aconseguit que el Mercat segueixi obert en el mateix emplaçament fins al 2024 i si entrem a governar tenim clar que el Mercat seguirà obert molts anys més i en la mateixa ubicació que és ara. Tenim un estudi de Mercats de Barcelona que indica que el punt on es troba ara el Mercat és l’idoni, per tant, l’únic que cal fer és adequar l’edifici per tenir un Mercat del segle XXI i respectar el que el veïnat i les paradistes volen. El govern de Junts, ERC i Ara Reus tampoc ha fet absolutament res per a solucionar el greu problema que tenim a Reus en matèria d’habitatge. Actualment som la quarta ciutat catalana on el preu del lloguer ha pujat més, només per darrere de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Badalona. La principal causa d’això és que pràcticament no tenim pisos de lloguer, fet que provoca que els que hi ha estiguin a uns preus desorbitats. A la vegada, això comporta que la ciutadania no tingui un lloc digne on viure. Una part important de la solució seria disposar de més pisos de lloguer social o assequible. De fet, en diverses ocasions hem proposat al Plenari de Reus pactar amb entitats bancàries per establir convenis de cessió d’alguns pisos que es troben buits per tal de posar-los a disposició de la ciutadania a un lloguer assequible, però la resposta del govern sempre ha estat la mateixa, no volen ajudar la ciutadania. Dels 1.000 pisos que va prometre Junts en les anteriors eleccions no n’hem vist ni un, i a sobre segueixen prometent impossibles. No podem continuar amb un govern que viu a base de fum, necessitem un canvi que aposti fermament per Reus i la seva ciutadania.

Fins ara ha estat a l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Nosaltres hem sigut una oposició responsable col·laborant amb el govern amb projectes que considerem importants per les persones que viuen a Reus com per exemple la construcció dels polilleguers de l’escola Joan Rebull i Cèlia Artiga. Un altre exemple és l’execució de l’estació de Bellissens, llargament reivindicada pel veïnat de la zona sud de Reus i que entrarà en funcionament el 2025, i la recuperació del projecte de l’estació Intermodal que el PP havia deixat en un calaix.

Aquests exemples deixen entreveure quina és la nostra manera de fer, escoltant sempre la ciutadania i executant propostes que són útils per a tothom. Tenim tres pilars ben definits. El principal són les polítiques adreçades a les persones (habitatge, seguretat, via pública) i com a base que sustenta el primer pilar la ciència, la innovació i l’economia i la ciutat verda i sostenible. Amb aquests tres pilars estem segurs que transformarem i rellançarem Reus. Com ja hem anat explicant, millorarem el dia a dia de les persones amb un estat de la via pública a l’alçada del que Reus mereix. És per això que crearem la brigada d’intervenció ràpida que ens permetrà actuar immediatament en aquells desperfectes que trobem a la via pública. A més, també crearem una APP on la ciutadania ens podrà fer arribar les seves queixes sobre la via pública per tal de poder arranjar els desperfectes que hi trobi. Aquest és un exemple de com amb la innovació millorarem el dia a dia de les persones. En el cas de ciutat verda i sostenible, la ciutadania disposarà una zona verda cada cinc minuts i també millorarem la freqüència de l’autobús municipal. Treballarem també perquè els nous emprenedors que s’estableixin a la ciutat estiguin acompanyats, amb el projecte REDESSA COM, i col·laborarem amb les empreses per la retenció i captació de talent.

Al seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

El primer que cal fer és tornar a establir la xarxa de confiança que les empreses, entitats i associacions han tingut amb l’ajuntament, ja que aquesta xarxa s’ha trencat en els darrers anys per la deixadesa del govern actual. Recuperant aquesta confiança serà com avançarem més perquè quan tota la ciutat ha treballat unida és quan han arribat els millors anys de Reus. A través d’aquestes sinergies treballant amb la universitat, els empreses i les entitats serà com aconseguirem rellançar la ciutat, dinamitzar-la i que torni a ser un referent del sud de Catalunya.

Les tres darreres legislatures les han guanyat CiU o Junts. Creu que els veïns els tornaran a donar confiança?

No, perquè el projecte ja està caducat. Estem en un moment de canvi. No ho diem nosaltres, ho diu tota la ciutadania, i en aquests moments l’únic partit que pot liderar aquest canvi som nosaltres, el PSC. Dels principals partits a governar la ciutat, els únics que actualment no som a govern som nosaltres i per això som els qui hem de liderar aquest canvi. Si el PSC no governa, la ciutat seguirà amb el mateix rumb que porta des de fa 12 anys, perdent totes les oportunitats que la capital del Baix Camp té. Estem segurs que els reusencs i les reusenques ens donaran confiança perquè el nostre és un projecte de ciutat i pensat per i per a les persones. Volem millorar el dia a dia de tota la ciutadania i ho volem fer a través de la sostenibilitat, la ciència i la innovació.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Nosaltres sortim a guanyar les eleccions i no ens fa por governar en solitari si és el que la ciutadania acaba decidint. El que tenim clar és que un cop s’hagin celebrat les eleccions respectarem el que els reusencs i les reusenques hagin decidit a les urnes. L’única línia vermella que tenim és la de Vox.

Pellicer va dir en una entrevista que qui vingui després d’ell trobarà una capacitat inversora que ell no va tenir. Hi està d’acord?

El que nosaltres ens trobarem serà una ciutat estancada, amb moltes oportunitats perdudes i que costarà reactivar-la per convertir-la en un referent de tot el territori català en àmbits molt diversos. El que el senyor Pellicer es va trobar quan va entrar a l’alcaldia va ser una ciutat preparada per afrontar els reptes del futur, amb uns equipaments que ens feien referents en matèria sanitària, com per exemple l’Hospital, amb un comerç i una cultura potents que ens feien ser referents en aquests dos sectors i ser un reclam per tota la província. Amb centres cívics, escoles bressol, instituts escola, una xarxa cultural, biblioteques públiques, Centres d’Atenció Primària, i així un llarg etcètera. Quan algú pregunta a la ciutadania quins són els projectes que més recorda de Reus, tot el que anomenen prové d’obres liderades pel govern del PSC. Per tant, Pellicer no es va trobar una situació desoladora com la que vol fer creure.

Del que no tinc cap dubte és que els millors anys per Reus estan per venir i que si hi ha algú capaç d’aprofitar totes les oportunitats que es presentin d’ara en endavant, aquest és sense dubte el PSC. Perquè tenim el millor equip i projecte per liderar aquesta ciutat, amb persones d’àmbits molt diversos que ja fa anys que estan treballant per fer brillar el millor de Reus.