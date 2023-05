Sandra Tirat / @CatPress

Sandra Tirado vol arribar a l'alcaldia de Barcelona després de crear el partit Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIREs - La Izquierda) a principis del 2022. Arribada de Colòmbia fa més de dues dècades, explica CatalunyaPress que ha passat per les parts "més baixes" de la societat, i per això sap el que necessita la gent, i el seu partit està disposat a donar-li-ho.

Com s'acaba Sandra Tirado a Barcelona intentant arribar a l'alcaldia?

Vaig arribar fa uns 22 anys amb els mateixos somnis que ve la gent per millorar-ne la vida. En el cas de la gent que venim de Colòmbia, fugim de la violència institucional i de la manca doportunitats. Jo vaig venir de vacances i em vaig quedar perquè em vaig enamorar de Barcelona, va ser un fletxa absolut. Tot i això, vaig haver de començar des de baix, i em sento orgullosa per això. En canvi, hi ha polítics que sembla que amaguin el seu passat.

Jo vaig venir havent estudiat dret però sense tenir cap experiència en oficis. Vaig netejar cases, no tenia documentació... He passat tot el periple de la immigració sent una nena. Ha estat tot un procés d'aprenentatge, de penetrar realment a la societat més baixa i de saber quins són els problemes. Una de les de les virtuts més grans és que hem triat per a la candidatura persones que no viuen de la política. Tots som persones que hem estat a diferents llocs de la societat i sabem de què sobreviurà.



En quin moment comences a interessar-te per la política?

Jo vaig estudiar dret a Colòmbia. El meu pare va ser el fundador del primer partit de limitats físics perquè estava en cadira de rodes, per això a mi ja em ve de petita. Recordo que jo feia tallers perquè la comunitat gitana pogués integrar-se al món laboral, aquí va començar la meva ajuda social. Després vaig ser voluntària de geriàtrics molts anys també a Sabadell. Políticament també vaig estar vinculada a partits d'esquerra com el PSC.

Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya va néixer a principis del 2022. Quines són les vostres bases polítiques?

El nostre decàleg inclou la sanitat pública, el treball, l'habitatge, l'educació, les pensions, el medi ambient, la reforma fiscal justa, la banca pública, el pla industrial estatal, la renacionalització de l'actual sistema autonòmic... Això té a veure amb posar les coses un poc en ordre i amb guarir les ferides que ha deixat el Procés.

Quines ferides consideres que ha deixat el procés?



La confrontació política no és real a la societat. Si mires TV3 veuràs que el Procés encara és molt viu, però a la societat realment aquest problema ja no hi és. Sóc una persona d'origen migrat; la meva parla de preferència és el castellà. Jo no tinc cap problema amb això, però si des de les institucions s'enfila a la gent a aquest confrontament, llavors no tindrem cap solució.

Volem simple i planament que es compleixi la Constitució i l'Estatut on diu que hi ha dues llengües cooficials. Hem de poder retolar els carrers en castellà i en català, hem de tenir l'oportunitat d'anar als serveis públics municipals i rebre les instàncies en castellà i català, però sense que això sigui una súplica. Això ha de ser un servei a la comunitat perquè, al final, la llengua es va fer per comunicar-nos i per entendre'ns. L'Ajuntament ha de ser imparcial i ens agradaria deixar clar que tots els ciutadans tindran accés a l'ajuntament en la llengua amb què prefereixin expressar-se, i també en matèria cultural. No pot ser que afavorim unes soles associacions que porten determinats tipus d'ideologia de cultura. La cultura és molt àmplia i tots hi cabem.



Quines expectatives teniu de cara a les properes eleccions municipals de maig?

Nosaltres som l?única candidatura no nacionalista que representa l?esquerra en aquest moment a Catalunya ia Barcelona. Per tant, el nostre nínxol és força ampli. Hi ha persones que estan cansades de les traïcions que fa, per exemple, el PSC, i volen realment que ens dediquem als problemes importants dels ciutadans.



Quines promeses electorals apareixen al vostre programa?

Nosaltres tenim com a novetat albergs municipals per a persones que són al carrer. A Barcelona, segons el mateix Ajuntament, hi ha més de 1400 persones vivint a la indignitat del carrer, i la gent no ho fa perquè sí o perquè siguin uns ganduls. S'han de tenir eines des de l'Ajuntament perquè aquestes persones puguin sortir d'aquests estats. Això és relativament senzill: és possible fer tres albergs municipals perquè hi puguin estar aquestes 1.400 persones. Si no es fa és perquè hi ha una deixadesa absoluta.

També cal dotar eines a la policia perquè estigui prohibit dormir al carrer i que així tinguin eines per portar aquestes persones als albergs. No només cal exigir a la societat, també cal enfortir la nostra policia.

Hem de tenir més efectius i, per això, nosaltres proposem un Pla Integral de Seguretat Pública que impliqui els 5.000 policies locals i els 10.000 Mossos dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana. Això implica que s'han de coordinar, primer mitjançant una ràdio única i uns programes únics i un sol comandament, perquè ells puguin treballar. Així, de 5.000 podem passar a gairebé 16.000 efectius que en garanteixin la seguretat.

Una altra de les propostes és fer habitatge públic d'accés a les persones amb vulnerabilitat, com les dones maltractades i les persones que estiguin en indigència. Ho hem de solucionar i no és tan difícil, només és qüestió de voluntat. Pensem que això ha de tenir una gran mesura pressupostària i s'ha de desenvolupar. No pot ser que a Barcelona continuem vivint aquestes crisis i situacions que es poden resoldre relativament amb un esforç municipal adequat.

Com veus ara la ciutat de Barcelona?

Portem uns vuit anys amb molta tristesa a sobre. Pots veure realment que Barcelona ha esdevingut una ciutat que no és per als barcelonins. L'Ajuntament no ha fet l'esforç per integrar el turisme amb la nostra convivència. Al cap de setmana, la gent agafa les seves coses i se'n va. No se'ls acudeix quedar-se perquè està brut, decadent, hi ha la sensació d'inseguretat... Som líders en la petita delinqüència i el petit vandalisme.

M'agradaria posar-me unes ulleres del meta vers i tornar a veure la Barcelona que jo vaig somiar i que jo veia de ben petita des d'una televisió, perquè Barcelona ho té absolutament tot. Necessitem recuperar aquesta Barcelona victoriosa que va ser al seu temps i per això necessitem invertir evidentment en Seguretat Pública.



Un dels punts que destaques és que sou la primera dona llatinoamericana que es presenta a l'alcaldia de Barcelona. Què representa per a tu això?



Jo vinc d'una ciutat de més de 10 milions d'habitants i per això de vegades penso “Com es pot gestionar tan malament una ciutat de 1.600.000 habitants?”. Jo tinc una altra visió sobre com es poden fer les coses. Nosaltres hem estat testimonis de com comença la violència als països i la violència comença amb petits furts, amb petita deixadesa de les tasques municipals... No vull ser catastrofista, però hem de posar-nos les piles perquè això s'aixequi, no podem permetre més aquesta deixadesa, aquesta inseguretat, aquesta manca de neteja.

Jo no em sento representant la gent que no ha nascut a Espanya. Això realment és una condició que s'hauria de normalitzar en els propers anys, perquè la natalitat creixent és de les persones que vénen d'altres llocs.

Jo agraeixo molt als meus companys d'AIREs perquè en certa manera sóc l'antiproducte, però en realitat és una crida d'atenció a tots aquests partits que ens fan servir. Jo en vaig ser una, vaig anar a llistes municipals i autonòmiques, als llocs que no són importants i que serveixen per fer una foto i pensar que són inclusius. Tot i això, el que val i el que lidera ha d'estar al capdavant dels projectes, no importa el lloc.

Jo represento una dona de família monoparental, vaig venir amb una mà endavant i una altra enrere, sé què és fer màgia per arribar a final de mes, no tenim cap mecenes que ens financi la campanya, però és que tampoc la volem. Nosaltres som gent treballadora que ve de militars partits d'esquerra i volem que aquesta realitat de la societat es reflecteixi en polítiques que ajudin realment les persones.

Heu notat el suport d'alguna altra institució?

Sí, té molta acollida, sobretot a l'estranger. De fet jo vaig fer una entrevista amb un diari de Mèxic, també a Colòmbia ha cridat molt l?atenció. És un procés que es donarà més, però nosaltres hem estat valents en ser els primers, encara que és un procés in crescendo. Per exemple, a Londres el seu alcalde és pakistanès, a França la seva alcaldessa és espanyola... Tot aquest fenomen tindrà una transició a Europa i ens hem d'acostumar que això ha de passar. Per tant, em sento molt honrat de ser la primera, però estic convençuda que no en seré l'última.

Amb quin partit estaries disposada a pactar? Teniu alguna línia vermella?

La política és pacte. Per nosaltres, la línia vermella és el respecte als drets humans, el respecte a la coexistència de les dues llengües a Catalunya i el respecte a la lògica de protegir allò municipal.

Tindríem a veure els programes dels partits. No podem tampoc passar les polítiques estatals a les polítiques municipals, sabem que no hi tenen res a veure i caldrà fer concessions en algun moment per arribar a acords. El que no farem és política de bloqueig perquè tinc línia vermelles i d'aquí no passa, però això s'ha de veure pel camí i mirar els programes de la resta de grups polítics. Nosaltres tenim un programa molt social i tot el que no el que no sigui programes social, no hi estarem d'acord.