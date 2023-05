Puigdemont intervindrà telemàticament. Foto: Europa Press

L' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (de forma telemàtica), la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs , i el secretari general del partit, Jordi Turull , donaran suport i acompanyaran durant la campanya electoral els candidats del partit a les eleccions municipals del 28 de maig a rodes de premsa i actes per tot Catalunya.

El tret de sortida serà aquest dijous 11 de maig a la tarda amb un acte al Mercat dels Encants a Barcelona, on està previst que intervinguin Borràs, Turull i Puigdemont, juntament amb l'alcaldable de Junts a la capital catalana, Xavier Trias .

L'acte de tancament serà el dijous 25 de maig, un dia abans que s'acabi la campanya, a Vic, i està previst que també hi intervinguin Borràs, Turull, Puigdemont i Trias; l'acte central de la campanya dels postconvergents serà a Manresa , el diumenge 21 de maig.

A més d'aquests actes, el partit organitzarà cada dia de la campanya una roda de premsa i un míting polític a diferents punts de Catalunya, passant per les capitals de província: Girona , el 22 de maig, Tarragona el 23 i Lleida el 24, a els que hi participarà almenys un dels principals líders de la formació.

Hi haurà mítings electorals a ciutats com Reus, Mora d'Ebre, Tàrrega, Sort, Blanes, Puigcerdà, Castelldefels, Badalona i Vilafranca del Penedès , mentre que tenen previst celebrar rodes de premsa a localitats com Pinós, Les Borges Blanques, Mataró, Sabadell, Sitges, Terrassa, Arenys de Munt, Olot, Cadaqués i el Vendrell .

A més, algunes de les rodes de premsa, que seran temàtiques, tindran lloc a Barcelona, com ara una roda sobre temes internacionals amb l'exconsellera i candidata per Barcelona Victòria Alsina.

També destaca la participació de Borràs en una roda de premsa a Cadaquès, en una candidatura formada exclusivament per dones; mentre que Turull tancarà la campanya en un acte a Amer, el poble de Puigdemont.