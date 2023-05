Josep Maria Vallès. Foto: Junts per Catalunya

Josep Maria Vallès, el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Sant Cugat, assegura que vol "escoltar per prendre les millors decisions per a Sant Cugat".

Com valora la legislatura que acaba?

Malauradament, ha estat un mandat negatiu per la ciutat, un autèntic retrocés per Sant Cugat en àmbits molt rellevants. I no és que ho digui només jo. Ho diu l’enquesta de població que el mateix Ajuntament encarrega cada mig any: l’experiment del govern tripartit és el pitjor valorat dels governs de Sant Cugat des de l’any 2000, data en què es va començar a fer aquestes enquestes. I el mateix passa amb Mireia Ingla, és l’alcaldessa pitjor valorada de Sant Cugat. I no em sorprèn en absolut. Bàsicament perquè un govern tripartit no ha de ser gens fàcil de gestionar, són tres governs amb diferents objectius i prioritats, i això ha comportat que imposin decisions sense haver-les pensat i, encara menys, sense haver-les consultats amb els sectors o barris corresponents. La gran prioritat d’aquest tripartit a l’inici de mandat era fer molt habitatge públic per evitar que els joves marxin de la ciutat. I quantes promocions públiques han començat? Zero! Cap ni una! Les claus dels pisos socials que el tripartit ha lliurat en aquests darrers quatre anys provenien de projectes iniciats per part de les alcaldesses Mercè Conesa i Carmela Fortuny en el mandat anterior. No oblidem que els alcaldes Joan Aymerich, Lluís Recoder, Mercè Conesa i Carmela Fortuny van fer 1.800 pisos socials a Sant Cugat. En canvi, la gran prioritat del govern d’ERC, PSC i CUP ha quedat en no res. Per tant, en aquest àmbit estem pitjor que fa quatre anys.

Un altre dels temes rellevants és la mobilitat que afecta a tothom; als que caminem, conduïm, anem en transport públic o en bici. La principal preocupació dels santcugatencs, segons la mateixa enquesta de l’Ajuntament, són tots aquells temes vinculats amb la mobilitat: trànsit, transport públic, aparcaments, carril bici, voreres, etc. Doncs ara hi ha més congestió de vehicles que mai. S’han pres decisions des d’un despatx, però no des del carrer. No s’ha fet un pla de mobilitat que necessita un Sant Cugat a les portes dels cent mil habitants. No s’ha parlat amb experts, no n’ha consultat als grups polítics de l’oposició, no s’ha consultat amb els afectats: empreses, comerços, escoles, restauració, assemblea de la bici o els serveis d’emergències com les ambulàncies o cossos de seguretat. No s’ha consensuat res en mobilitat. El tripartit ha tancat un aparcament a 50 metres d’un CAP i a 100 metres del Monestir, no ha revisat les freqüències del transport públic, no ha proposat vies alternatives als vehicles que ara passen pel centre amb més dificultats, etc. Per tant, ara tenim més problemes de mobilitat tant al centre urbà com a les entrades i sortides de la ciutat, i a les connexions amb els barris i districtes del nostre municipi.

Han estat a l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?



Hi ha molta feina a fer a Sant Cugat, com deia… hem retrocedit en molts àmbits. L’experiment del tripartit no ha funcionat a Sant Cugat. La prioritat és gegantina: solucionar tot allò que han desfet. Fer-ho bé. Abans m’hi referia... Per damunt de tot, cal escoltar i estar a prop de les persones. La proximitat en política local és molt important, imprescindible. Escoltar per prendre la millor decisió possible. De vegades un mateix barri o entitat ja té la solució al problema que et plantegen. Però si només surts del despatx per fer-te fotos, poc podràs saber què pensa la ciutadania. Nosaltres hem estat quatre anys a l’oposició i hem aprofitat per escoltar molt, per empatitzar, per preparar un bon programa de govern amb prop de 800 compromisos per començar a aplicar des del primer dia.

Com pot parlar el govern tripartit de futur si no han sabut gestionar bé el present?



Avui Sant Cugat està més bruta i deixada que fa quatre anys. Tampoc ens ha de sorprendre. Penseu que en el mandat anterior hi havia un regidor de la CUP que en els plens municipals es queixava perquè… Sant Cugat estava massa net! Per tant, ja ens van advertir què farien, no? I… volem quatre anys més de tripartit?

Aquest govern s’ha posat a arreglar voreres a tres mesos de les eleccions. Inaudit. El mínim que ha de fer un Ajuntament és mantenir les voreres, els espais públics, tenir cura del mobiliari urbà, dels arbres, dels parcs infantils… I això s’ha de fer de manera ininterrompuda des del primer dia de mandat o tot plegat es deteriora i la feina es multiplica. És un tema de sentit comú.

Al seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?



Avui a l’Ajuntament de Sant Cugat no hi ha lideratge polític, no hi ha visió ni rumb, ni capacitat executiva al darrere, i això es pateix a la ciutat. En un restaurant cal un cap de sala que tingui clar quines són les prioritats, quines taules cal servir primer, però a la cuina també cal un xef que segueixi les comandes i posi ordre o… els plats se serviran sense cap mena de criteri. Doncs a l’Ajuntament és el primer que hem de fer. Gestionar bé per donar la millora resposta a la ciutat. És inadmisible que avui hi hagi particulars o empreses que portin 36 mesos esperant una llicència urbanística. Si la maquinària no té oli, els problemes o les mancances arriben a la població, als carrers i places, als projectes. Junts governarem amb empatia. A partir d’aquí afrontarem les múltiples necessitats en tots els àmbits: habitatge, mobilitat, cultura, esports, gent gran, joves, tercer sector…

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Junts per Sant Cugat som el principal partit polític de la ciutat i ens presentem a les eleccions amb l’objectiu de guanyar-les i governar l’Ajuntament. No em presento a unes eleccions amb l’objectiu de pactar. El que pensa l’atleta més preparat a la línia de sortida és a guanyar la cursa, no en compartir el podi. Junts aspirem a governor, i per això hem fet un programa de govern seriós, per donar resposta a tots els barris i sectors de la ciutat. Per tant, el principal pacte l’hem fet amb la gent de Sant Cugat perquè, com deia, el nostre programa l'hem elaborat després de parlar amb tothom. La nit del 28 de maig veurem si el tripartit torna a sumar i ens torna a deixar fora del govern. O veurem si tornem a guanyar, però millor per evitar que Sant Cugat pateixi quatre anys més de retrocés. Crec sincerament que tindríem la capacitat de governar en solitari. Sóc una persona dialogant que sempre busca el consens. No em fa mandra enraonar ni escoltar per arribar a acords. Que governar amb majoria seria més còmode? Segur que sí. Però no podem aventurar escenaris.

La ciutat encara no té pressupost. Què en pensa?

Increïble, oi? Un govern que té majoria i que no és capaç d’aprovar un pressupost i es conforma a prorrogar el pressupost de l’any passat. Com si la situació i les necessitats fossin les mateixes de l’any passat! A més, diuen que no és tan important aprovar un pressupost, que es poden a anar fent modificacions de pressupost… Jo a això no li dic governar, li dic improvisar. Un pressupost és l’eina més important d’una administració pública, on defineixes totes les polítiques, els projectes, les inversions… Junts per Sant Cugat ens vam oferir per ajudar a fer el millor pressupost possible per aquest 2023, però vam obtenir la callada per resposta. A més, és una irresponsabilitat perquè el 17 de juny, si tot va com ha d’anar, hi haurà un altre govern i ens trobarem amb el que ens trobarem… El tripartit ha fet créixer les despeses molt per sobre dels ingressos durant tot el seu mandat fins que han arribat al punt en què ja no és possible quadrar el pressupost sense fer explícites les retallades que ja han arribat... Fa anys que diem que s’estava fent un forat molt al pressupost municipal, que la praxi econòmica era la pitjor que es podia fer i que això comportaria conseqüències extremes per a l’Ajuntament. Però com és un govern que no escolta…

Ha acusat l’actual govern municipal d’haver destruït el model de Sant Cugat que tant va costar construir. Com ho argumenta?

Sant Cugat té avui una població 97.000 habitants. El tripartit porta quatre anys dien que Sant Cugat ha crescut molt. Doncs bé, Sant Cugat avui podria tenir uns 230.000 habitants com preveia el Pla General Metropolità de 1976. Però gràcies a la visió de l’alcalde Joan Aymerich (CiU) i al seu equip de govern entre 1987 i 1999 van decidir rebaixar el sostre edificable dels nous barris que s’havien d’urbanitzar: Torre Blanca, Coll Favà, Parc Central… i fer zones verdes, serveis, equipaments… una ciutat a escala humana. I els alcaldes posteriors van defensar aquest model de ciutat tot afrontant els nous reptes i necessitats de la població de Sant Cugat.



Una de les primeres decisions del govern tripartit va ser presentar el projecte Ragull Centre, és a dir, dues torres d’onze plantes de pisos en zona industrial. Això no és el model Sant Cugat, en absolut. Ens hi vam oposar des del primer dia i, fins i tot, vam presentar un contenciós administratiu que ha estat admès a tràmit. Nosaltres volem preservar el model de ciutat i treballar perquè el darrer creixement de la ciutat segueixi els mateixos criteris urbanístics i adoptant solucions per a les persones, entitats, etc. Fent els serveis i equipaments necessaris, aplicant una mobilitat sostenible.



En aquests quatre anys, el tripartit no ha fet cap nou equipament públic de cap mena. Tenim mancances en molts àmbits. Una de molt evident és en el sector esportiu. Necessitem un nou pavelló i millorar els equipaments actuals. El darrer pavelló és inaugurar el 2017… en el mandat anterior. Com pot parlar el govern tripartit de futur si no han sabut gestionar bé el present?