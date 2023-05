La candidata de Valents a l'alcaldia de Barcelona, Eva Parera , ha presentat aquest dimecres el seu lema de campanya per a les eleccions municipals inspirat en la campanya de l'expresident dels Estats Units Ronald Reagan: 'Barcelona gran una altra vegada'. De passada, també ha carregat contra l?alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , i la resta de candidats.

L'alcaldable de Valents a Barcelona, Eva Parera, amb el cartell de la campanya electoral

"Ens semblava la campanya ideal per a nosaltres, quan als anys 80 Reagan es presenta a les eleccions amb els Estats Units immers en una crisi econòmica important, com aquí, en un procés de preus inflacionistes, com aquí, i avançant molt el comunisme, com aquí", ha sostingut Parera en declaracions a periodistes.

Parera també ha presentat els eixos centrals del seu programa i campanya per a Barcelona, enfocats a "combatre la crisi, la inflació, mesures de reactivació econòmica, mesures pro-empresa i per alleugerir la càrrega burocràtica".

COLAU, MARAGALL, COLLBONI I TRIAS, ELS SEUS "RIVALS"



Parera ha assegurat que els seus rivals són l'actual alcaldessa i candidata de Bcomú, Ada Colau ; el candidat d'ERC, Ernest Maragall ; l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni , i el de Junts, Xavier Tria s.

Ha sostingut que Colau, Maragall i Collboni formen "el tripartit que ha estat governant de manera desastrosa" a Barcelona, i sobre Trias ha afirmat que no representa una llista pro-reactivació econòmica com vol fer creure, segons ella.

"El que proposem és una oferta política i un programa de govern totalment diferent i nou. Barcelona no ha provat la Barcelona de Valents, això és el que volem treballar, la gent ha de ser valenta i atrevir-se a una Barcelona diferent", ha dit Parera.

També ha criticat durament el model de gestió de la seguretat que ha aplicat el Govern de Colau. " Barcelona ha de deixar de ser la capital del delicte i els okupes , perquè passi a ser la capital dels inversors i l'ocupació laboral", ha afirmat. " Des que hi ha Colau la gent et pregunta si t'han robat o okupat la casa ”, afegeix.

71 LLISTES A CATALUNYA



Valents concorrerà a les eleccions municipals a 71 municipis catalans, incloses les quatre capitals de província, i Parera ha dit que aquesta xifra és un èxit.

"Amb un any de vida ja és un èxit, podem estar força satisfets", ha sostingut la també presidenta del partit, que també ha assegurat que el seu objectiu és entrar al màxim nombre d'ajuntaments possible i als seus governs.

"Aquesta és la instrucció que he donat als candidats: fes una campanya per guanyar i si no ganes treballa per estar al govern i aplicar el teu programa", ha afirmat.