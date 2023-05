Sirera, en un acte a Barcelona. Foto: PP Barcelona

Daniel Sirera (1967) té la intenció de tornar a l'Ajuntament de Barcelona molts anys després d'haver estat regidor. Llicenciat en dret, ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat al PP, sent Membre de la Junta Directiva Nacional, senador, president del Partit Popular de Catalunya i diputat al Parlament. És l'escollit per la formació per recollir el número 1 de la llista que fa 4 anys va ocupar Josep Bou.

Tot i no haver format part del Ple de l’Ajuntament, com valora la legislatura que acaba?

Barcelona segueix molt lluny avui del que va ser i encara més del que podria arribar a ser. Entre la demagògia separatista i la demagògia populista hem perdut ambició. Ens hem convertit en una ciutat menys amable, menys atractiva per a les inversions i el talent. Han sobrat ocurrències i dogmatismes ideològics.

Podria tornar a entrar a l’Ajuntament després de molts anys ocupant altres càrrecs. Sent molta responsabilitat per ser el relleu de Josep Bou?

Em sento en deute amb Josep Bou i amb tots els qui han liderat el meu partit a la ciutat de Barcelona, com ara Alberto Fernández, Santi Fisas o Enrique Lacalle. Jo torno a Barcelona per assumir el repte de recuperar la confiança dels qui van votar al PP en el passat i d'anar més enllà. Si tots els que voten per partits no nacionalistes de centre-dreta confien en mi, el PP aconseguirà empatar amb Colau, Trias i Collboni.

Creu que el PP serà clau en la formació del futur govern de Barcelona?

Jo vull ser alcalde de Barcelona i, si no ho aconsegueixo ara, a ser la força decisiva per marcar un canvi real en com s'ha governat Barcelona.

Té alguna línia vermella de cara a possibles pactes?

Colau més que una línia vermella és passat. I Ernest Maragall està lligat a posar Barcelona al servei d'una república fictícia. Amb altres candidats es veurà en base a quant accepten del que defensem en el nostre programa.

Enquestes recents apunten que la seguretat és el gran maldecap dels barcelonins. Quina és la solució que proposa la seva formació?

Barcelona necessita 1.000 agents de la Guàrdia Urbana i 3.000 Mossos d’Esquadra, més vigilància electrònica, però també més recursos perquè la justícia penal funcioni i perquè els delinqüents multireincidents no quedin impunes. Quan el Partit Popular governi a Espanya no només reformarem el codi penal sinó que donarem els recursos que la justícia penal necessita.

La mobilitat també és una qüestió sensible. Com l’abordarien, des del PP?

Cal invertir més en transport públic i fer menys experiments per col·lapsar el tràfic rodat a Barcelona. Hem d'avançar en la electrificació i en l'ús d'altres combustibles no contaminants. Però sempre amb realisme, sense crear problemes irresolubles. Cal recuperar l'Eixample de Cerdà que Colau i Collboni han mutilat.

En una entrevista recent ha dit que l’alcaldessa Colau és “un obstacle per la creació de llocs de feina”. Per què?

Colau no treballa ni deixa treballar. Ha dit que no al turisme de qualitat, ha dit que no a l'ampliació de l'Aeroport i ha dit que no a la indústria de l'automòbil. Ha convertit Barcelona en un infern fiscal per als emprenedors. Si necessites el cotxe o la furgoneta per treballar, et passes hores en un embús a causa d'un carril bici que ningú utilitza o per una superilla que ningú entén.

També va reivindicar la Barcelona de l’època dels Jocs Olímpics. En què creu que és millor que la de 2023?

Jo recordo la Barcelona olímpica quan amb el consens de totes les administracions, de tots els partits, amb la implicació de la societat civil, varen impulsar un projecte barcelonès, català i espanyol que va situar-nos com una de les millors ciutats del món. Varen passar de ser una ciutat industrial en decadència a convertir-nos en una ciutat dinàmica, oberta al món i amb una gran projecció internacional.

Si volem seguir sent un referent internacional no podem seguir vivint de les rendes del passat perquè els èxits aconseguits no ens garanteixen el futur. Hem de sortir del somni decadent dels qui defensen el decreixement de Barcelona.