Acte de presentació de campanya / PSC de l'Hospitalet

Núria Marín, candidata socialista a renovar l’alcaldia, ha presentat aquest matí la campanya electoral del PSC per a les eleccions municipals del 28 de maig. L’acte s’ha fet en una ubicació especialment simbòlica com és El Repartidor Escola Restaurant – El Llindar, que representa l’aposta del govern de la ciutat per l’educació i la formació com a generadora d’igualtat d’oportunitats.



Núria Marín ha presentat una campanya que té un missatge molt clar: “L’Hospitalet ens importa”. “Aquest és el lema d’una campanya que representa la proximitat i la importància de les persones. Serà una campanya austera i que arribi a tot el territori. Som una gran ciutat, la segona de Catalunya, però conservem l’ànima, el caliu i la proximitat de la vida de barri que sempre ens ha caracteritzat. L’Hospitalet ens toca el cor”, ha dit Núria Marín.

La candidata del PSC ha donat quatre raons fonamentals per les que vol tornar a ser l’alcaldessa de L’Hospitalet:



1. “Perquè tinc l’experiència, perquè hi poso tot el meu cor i perquè tinc un projecte de ciutat”.

2. “Perquè vull veure culminats els grans projectes de ciutat que han de transformar L’Hospitalet, com el soterrament de les vies i de la Granvia”.

3. “Perquè vull ser l’alcaldessa que porti la ciutat a tenir més de 130.000 llocs de treball localitzats amb el Bioclúster d’Innovació i Salut”.

4. “Perquè vull tenir cura del detall, del que toca el cor i el dia a dia de les persones: de la seguretat, de la neteja de l’espai públic, de que la nostra gent gran mai se senti sola i vagi segura pel carrer”.



Els actes centrals de la campanya consistiran en unes trobades obertes a tots els veïns i veïnes a cadascun dels sis districtes de la ciutat.



Seran sis actes, anomenats “Converses des del cor”, en els que, en format de podcast, Núria Marín mantindrà una xerrada amb una persona referent social del territori en la que explicarà les propostes per continuar transformant la ciutat. Els actes es registraran i es pujaran a la plataforma Spotify perquè qualsevol persona els pugui escoltar posteriorment.

Núria Marín també ha explicat que el programa electoral del PSC s’articula en quatre eixos:



- Un nou cor urbà. Un Hospitalet fet per les persones, on a menys d’un quart d’hora a peu es poden trobar tots els serveis bàsics com l’educació, la sanitat o les zones verdes. La ciutat dels 15 minuts.

- Barris que bateguen. Volem uns barris dels que sentir-nos orgullosos, nets, segurs i amb tots els serveis públics necessaris.

- Les persones, el cor de L’Hospitalet. Garantirem tots els drets bàsics per no deixar ningú enrere. Protegim les famílies, els treballadors i treballadores en temps difícils.

- L’Hospitalet, ciutat d’oportunitats. Generarem economia d’alt impacte social. Es tracta del model L’Hospitalet, atraure economia per reinvertir-la als barris i generar ocupació.