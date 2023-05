Xavier Trias aquest dimecres

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , ha dissenyat un programa electoral amb 1.400 propostes per “dur a terme el veritable canvi que Barcelona necessita en la seva governança”.

Al programa, consultat per Europa Press, es compromet a dedicar "els màxims esforços a la creació d'activitat econòmica" i crear llocs de treball de qualitat amb sous de qualitat.

Trias aposta per una "ciutat neta, que funcioni i que tingui una mobilitat ordenada i sostenible, amb unes polítiques d'habitatge ambicioses i col·laborant amb tothom".

El programa no recull cap mesura que faci referència a la independència de Catalunya, ni a l'autodeterminació, i recull mesures per al foment del català.

"GRAN PACTE" D'HABITATGE



Trias proposa un "gran pacte" sobre polítiques d'habitatge a 30 anys vista i que prioritzi l'habitatge de lloguer i es compromet a demanar a l'Estat la cessió de pisos sense ús de la Sareb per destinar-los a joves amb lloguers assequibles.

Planteja incentius a propietaris que lloguin, el compromís que ni es vendrà el sòl públic ni els habitatges que es construeixin amb suport de l'Ajuntament --que demana destinar a lloguer-- i "noves fórmules de tinences compartides temporals i avals" per facilitar la emancipació dels joves.

També es compromet a intervenir amb tots els mecanismes disponibles, "inclosa l'expropiació", al sòl privat reservat per a habitatge de protecció oficial que no s'hagi executat, ia revisar la reserva del 30% del sòl per a aquestes en noves promocions o grans rehabilitacions.

MOBILITAT



Trias proposa un Pacte per la Mobilitat per obrir un “espai real de diàleg” amb la societat civil i pactar les línies estratègiques de futur en aquesta matèria, amb el suport d'un Consell Assessor de Mobilitat Sostenible.

Si és alcalde, no durà a terme la connexió del tramvia per la Diagonal --al seu lloc, nolierà una nova línia de bus-- i auditarà la "qualitat de la infraestructura" dels carrils bici a Barcelona per eliminar aquells que suposin un risc de seguretat viària.

Es compromet a auditar en un any la superilla del barri de Sant Antoni, ia promoure corredors verds i eixos cívics a Collserola i la Ronda de Dalt, el litoral i la Gran Via, que aposta per convertir en un “veritable eix econòmic metropolità”.

ZBE I AEROPORT



Trias planteja avaluar "el funcionament i l'eficiència" de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) tenint en compte les necessitats de distribuïdors de mercaderies, persones vulnerables o propietaris de vehicles clàssics i històrics, segons recull el programa.

Sobre l'Aeroport de Barcelona, reclama "obrir el debat sobre la governança del sistema Port-Zona Franca-Aeroport" incrementant el pes de les institucions catalanes i de Barcelona i exigint que l'Ajuntament participi en la gestió de l'Aeroport.

SEGURETAT I POLÍTIQUES SOCIALS



El programa de Junts assegura que Trias liderarà les polítiques de seguretat pública i designarà un tinent d'alcalde amb "dedicació exclusiva" en aquest àmbit.

"Farem que la inseguretat deixi de ser la primera preocupació dels barcelonins", recull el programa de Junts, que aspira a situar aquesta preocupació a les posicions inferiors dels rànquings municipals.

AJUDES A FAMÍLIES VULNERABLES



Al bloc de mesures socials, la formació liderada per Trias es compromet a impulsar l'ajuda Barcelona 0-16 per a famílies en situació de vulnerabilitat amb fills de 0 a 16 anys a càrrec, i també recuperar la bonificació de l'IBI de famílies monoparentals.

Trias proposa revisar el Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) per "tenir en compte cada cas individualment", i advoca per incentivar un turisme cultural i del coneixement i una política de tolerància zero amb el turisme incívic.