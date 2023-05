L'alcaldessa sortint i candidata del PSC. Foto: Europa Press

Núria Parlon (1974) és l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet des de 2009, quan va substituir Bartomeu Muñoz. Exvicepresidenta del PSC i exdiputada al Parlament, ha aconseguit convertir-se en una veu autoritzada del partit i també algún en qui confien els veïns: va guanyar per majoria absoluta el 2015 i el 2019.

Llicenciada en Ciències Polítiques, també és coneguda per la seva militància feminista partidària de l'abolició de la prostitució i el treball sexual. De fet, és una de les impulsores de la Xarxa de Ciutats Lliures de Tracta.

Com valora la legislatura que acaba?

Malgrat les dificultats per l’impacte de la pandèmia, hem estat a l’alçada. Les xifres de compliment del Pla d’Acció Municipal, ens avalen. Cal dir també, a nivell polític, al meu entendre, un programa electoral ha de ser un contracte amb la ciutadania. A més, nosaltres elaborem un document, al principi de cada mandat en què sotmetem a consulta dels colomencs i les colomenques aquelles mesures, polítiques i actuacions a executar al llarg dels quatre anys, el Pla d’Acció Municipal. Aquest full de ruta, fruit de la participació ciutadana i de les entitats, s'ha complert en més d'un 90%. Per tant, i tenint presents les circumstàncies extraordinàries que hem viscut, he de dir, honestament, que en la mesura de les nostres possibilitats hem complert i hem estat on havíem d’estar: al costat dels nostres ciutadans i les ciutadanes. A més, crec sincerament que hem engegat grans projectes necessaris per a la ciutat i que ens estan ajudant a avançar a bon ritme en la construcció de la Santa Coloma del futur.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Una de les meves prioritats és continuar desplegant mesures i projectes per a garantir la igualtat d’oportunitats i el benestar de la ciutadania, blindant els drets socials i ampliant el concepte de ciutat que cuida, posant sempre les persones en el centre de l’acció política. Amb aquest focus, seguirem ampliant la xarxa de llars d’infants i d’equipaments per a la gent gran, a més de reforçar els recursos adreçats a les famílies i persones vulnerables. Perquè ningú es quedi enrere.

Una altra línia prioritària és l’ampliació del parc d’habitatges socials amb la construcció de més de 1.000 pisos de compra i de lloguer assequibles. Farem una aposta per un urbanisme i espai públic verd i de qualitat. Seguirem avançant en seguretat i civisme, entenent que la convivència i la tranquil·litat de la ciutadania va vinculada a programes de proximitat i mesures que han demostrat ser efectives, com la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR) o el programa dels serenos i serenes. No podem obviar el paper de la nostra ciutat en la lluita contra els efectes del canvi climàtic, o el necessari foment de l’ocupació de qualitat i d’una economia local, sostenible i en favor de la igualtat i l’equitat.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents?

Hem tingut un mandat difícil pels efectes de la COVID-19 en les famílies, comerços i emprenedoria. No obstant això, des de l’equip de govern hem tingut clares les nostres prioritats i no hem escatimat esforços econòmics i humans per a atendre les necessitats bàsiques de la població, que precisament és un dels aspectes clau del necessari canvi del model de desenvolupament plantejat en l'Agenda 2030 a través de l'aterratge dels ODS que marquen les Nacions Unides. Per tant, és lògic que hem hagut de reorientar mesures, posposar algun projecte al següent mandat, però tot i això el nivell de compliment és molt satisfactori.

Els resultats són palpables: Santa Coloma ha fet un salt qualitatiu quant a serveis públics d'atenció a la infància i la joventut, en l'atenció a les persones grans i col·lectius vulnerables, en la lluita contra l’atur i en favor de l’emprenedoria sostenible, en el suport als comerços i empreses de la ciutat, en mobilitat sostenible, en seguretat i civisme, i en la millora de l'habitatge i del medi ambient. També en la projecció exterior de la ciutat com el BesArt, el museu d’art urbà a l’aire lliure al parc Fluvial del Besòs. Ens queden reptes per aconseguir en aquesta línia de progrés i sostenibilitat que ens guia però anem pel bon camí!

Es veu governant en solitari o contempla pactes postelectorals?

En principi he de dir que el govern municipal serà fruit de la voluntat dels colomencs i les colomenques i, per tant, del resultat que surti de les urnes a partir del pròxim 28 de maig. No obstant això, en el nostre ànim sempre ha estat recollir totes aquelles iniciatives, de tots i cadascun dels grups municipals i entitats, que considerem que vagin en benefici del benestar de la ciutadania i en concordança amb les polítiques que estem executant. Li recordo que, en un moment tan difícil com el de la pandèmia per la COVID-19, a iniciativa del nostre grup, vam signar un Pacte Local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural en què vam comptar amb la participació de tots i cadascun dels grups municipals amb representació al consistori. Gràcies a aquest acord es van prendre les iniciatives necessàries que en aquell temps d'incertesa i patiment van col·laborar a pal·liar-ne els efectes.

S’enfronta a Gabriel Rufián, que deixa la política nacional. És el rival més dur que ha trobat?

Jo no faig distinció entre candidats i candidates, però pel que ha dit des el primer moment el candidat d’ERC no deixarà la política nacional. És l’electorat el que ha de valorar un polític que prioritza el seu escó a Madrid, no como jo que continuaré a Santa Coloma.

Per descomptat que és un personatge molt mediàtic a Madrid, des del Congrés dels Diputats. Però crec que seria poc lleial cap als colomencs i les colomenques estar preocupada d'aquestes qüestions en lloc d'explicar quines són les nostres propostes per als pròxims quatre anys. En definitiva, el que la ciutadania agraeix és que ens deixem la pell i treballem des de la proximitat, propers als seus problemes i inquietuds i molt menys als titulars dels diaris, les televisions o les xarxes socials.

La política municipal es fa al carrer, a les escoles, a les associacions, als comerços, a cadascun dels barris, escoltant els nostres veïns i veïnes i no tant davant les càmeres i els titulars grandiloqüents que s'allunyen de la realitat de ciutats com la nostra. Els rivals més durs són la desigualtat, la manca de feina, la vulnerabilitat d'alguns col·lectius... En aquesta lluita em trobaran sempre els ciutadans i les ciutadanes de Santa Coloma.

Veïns de barris com el Fondo han denunciat robatoris de forma habitual. La seguretat és un problema a la ciutat?

Les denúncies per robatoris es donen a tots els barris de la ciutat, però cal recordar les dades de delinqüencials que publica periòdicament el Ministerio del Interior. La seguretat és un dret de la ciutadania que cal blindar i per als socialistes és una prioritat indiscutible que estem abordant, sense complexos, de manera integral i efectiva. Des de l’Ajuntament hem ampliat la plantilla de Policia Local fins arribar als 140 efectius. Això no vol dir que no es cometi cap delicte, perquè no hi ha cap ciutat en el món amb delicte zero, i l'hem d'explicar per a evitar determinades demagògies. De fet, amb les xifres a la mà, podem dir que la nostra ciutat és una de les més segures de l’Àrea Metropolitana, sobretot comparant-la amb les ciutats pròximes.

Les darreres dades Ministeri de l’Interior han corroborat que som un dels tres municipis de més de 20.000 habitants en els que han baixat els delictes. En aquests bons resultats té a veure el desplegament de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR), sobretot actuant en la prevenció de les ocupacions il·legals que no tenen a veure amb vulnerabilitat o en les intervencions ràpides a la via pública i en la bona coordinació de tots els cossos policials. Tot i les dades positives, no abaixarem la guàrdia, seguirem reforçant el nostre cos de la Policia Local, afegirem una comissaria que serà un referent en noves tecnologies així com altres programes per continuar ésser referents i un model a seguir, com hem demostrat, en l’abordatge integral i eficaç de la seguretat com un dret inalienable. No oblidem, però, que la competència en seguretat ciutadana és dels Mossos d’Esquadra. Seguirem reclamant al Departament d’Interior de la Generalitat que hi destini més agents a l’ABP de Santa Coloma de Gramenet.