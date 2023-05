Maragall, a l'acte de campanya d'aquest divendres 12 de maig. Foto: Europa Press

El candidat d'ERC a l' alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha proposat aquest divendres 12 de maig un fons de 1.000 milions d'euros per finançar la rehabilitació energètica de fins a 160.000 vivendes en vuit anys a la ciutat.

Ho ha dit en una roda de premsa per presentar propostes sobre transició ecològica al costat de la número 2 per Barcelona, Elisenda Alamany, i l'exconseller i vicesecretari general d'ERC de l'Agenda 2030 Raül Romeva davant de la Pèrgola Fotovoltaica del Fòrum de Barcelona .

Segons ha detallat, aquest fons es podria complementar amb aportacions d'altres administracions i de la Unió Europea i permetria millorar el percentatge d'edificis energèticament ineficients a Barcelona, assegurant que fins a un 81% ho són.

A més, l'alcaldable d'ERC ha plantejat aprofitar l'energia renovable que generaran les plaques que la Generalitat s'ha compromès a instal·lar als edificis públics (uns 400 a la ciutat). La proposta de Maragall és que aquesta energia renovable abasti 20.000 llars a la ciutat a través de comunitats energètiques, a semblança d'un projecte que ERC ha impulsat a Caldes de Montbui.

El republicà ha defensat que aquestes dues propostes sobre energia serveixen també per lluitar contra la pobresa energètica, cosa que creu que cal implicar el Consorci de Serveis Socials.

PACTARIA AMB COLAU?



Preguntat per futurs pactes amb l'alcaldessa Ada Colau, ha lamentat que participés en un "pacte de la vergonya" per ser investida malgrat no ser la més votada el 2019 i que parlaran sobre pactes quan quedi clar que no està en condicions de repetir aquesta estratègia.

Després de l'oferta de Colau a ERC per governar-hi a Barcelona, ha afirmat. "El grau de credibilitat de Colau quan formula aquest tipus d'ofertes o compromisos és perfectament descriptible: és a dir, és molt baix", ha dit.