L'alcaldessa de l'Hospitalet i candidata del PSC a la reelecció, Núria Marín, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa / @EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha explicat que recorrerà Catalunya durant la campanya electoral per fer "un segon pas aquest 28 de maig posant en marxa a tots" els municipis catalans, després d'haver fet el primer guanyant les últimes autonòmiques.

En declaracions als periodistes aquest divendres passat des de l'Hospitalet de Llobregat amb l'alcaldessa i candidata del PSC a la reelecció, Núria Marín , Illa ha dit que estan "convençuts que la ciutadania farà un vot útil, optarà per donar suport a polítiques útils".

Segons el dirigent socialista, la seva formació comença la campanya amb orgull i també "amb la responsabilitat i conscients de tot el que encara" els queda per fer, ha explicat textualment.

Illa ha cridat "totes les persones progressistes, totes les persones moderades, i totes les persones que volen que Catalunya avanci" perquè donin suport a les candidatures del PSC.

Sobre la gestió de Rodalies , ha admès que "ha de millorar", però ha reivindicat el nivell d'inversions per posar al dia aquesta xarxa, i també ha demanat --en les seves paraules-- passar a una cultura de la col·laboració i no de la confrontació, que és on hi ha alguns, ha apuntat.

També sobre la mobilitat a Catalunya, ha objectat que "no ha estat adequadament planificada en els darrers anys".

NÚRIA MARÍN

Marín, que també presideix la Diputació de Barcelona , ha opinat preguntes dels periodistes sobre l'ens supramunicipal: "Sóc de l'opinió que allò que funciona, no cal canviar-ho".

Com a alcaldessa de l'Hospitalet, ha considerat que la Generalitat "hauria de fer un pas endavant, ser més valent" a l'hora de prioritzar les polítiques d'educació.

"Sabem que hem de treballar per donar la millor educació als nostres nois i noies a la nostra gent perquè és el millor ascensor social que podem oferir", ha dit.