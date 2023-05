"El gran fracàs del govern d´Ada Colau i Jaume Collboni és que la gent viu pitjor, és una vergonya". | @EP

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, creu que els barcelonins han perdut autoestima perquè l'alcaldessa i la candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, "no lidera" i està acompanyada per un equip que ell ha definit com a mediocre.

En un acte aquest dissabte a Ciutat Vella, ha destacat la personalitat dels barris d'aquest districte, i considera que "l'obligació d'un ajuntament i equip de govern és creure-ho i impulsar-la".

"El gran fracàs del govern d'Ada Colau i Jaume Collboni és que la gent viu pitjor, és una vergonya", segons Trias, i ha advertit que Ciutat Vella és un exemple de mala gestió i manca de lideratge.

Davant d'aquesta situació, ha apostat per promoure l'activitat econòmica per millorar les condicions de la ciutadania i per "canviar la mentalitat", tornar la il·lusió i progressar, ha dit.

"Queden 15 dies. Hem de guanyar bé. Serà complicat, però guanyarem i ho farem bé i ho farem per a tots", ha afegit l'exalcalde.