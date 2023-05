També ha afirmat que a Tarragona compten amb el vot suficient per guanyar les eleccions i fer un tomb a la política de la ciutat. | @EP

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha demanat aquest dissabte la confiança d'exvotants del partit a les municipals, i "que no es deixin guiar per les enquestes falsejades que són arma política" d'adversaris.

"Si ells voten, i no s'abstenen, destrossaran i polvoritzaran qualsevol vaticini d'aquestes enquestes totalment teledirigides i eina política dels governs d'Espanya, Catalunya i municipals", ha declarat als periodistes al costat de l'alcaldable de Cs a Tarragona, Lorena de la Font.

Ha defensat que Cs és un exemple de regeneració política i de la vida pública, i que a Tarragona tenen "el vot suficient per guanyar aquestes eleccions" i capgirar la política de la ciutat, ha dit.

Tot i que ha dit que Cs "no travessa el millor dels moments", ha reivindicat que compta amb candidats amb llarga trajectòria en la política municipal.

Preguntat per pactes postelectorals a Tarragona, ha respost que el partit dona carta blanca als seus alcaldables per tancar els pactes que considerin convenients en benefici de cada municipi: “Una de les coses per les quals advoca aquest nou Cs i la direcció catalana és per donar llibertat als nostres companys”.