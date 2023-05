L'alcaldessa promet climatitzar totes les escoles públiques de Barcelona si renova el càrrec a les eleccions municipals. | @EP

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau, s'ha compromès a climatitzar totes les escoles públiques a la ciutat si renova el seu càrrec després de les municipals, “perquè és una vergonya que estiguin climatitzats tots els equipaments públics i no les escoles".

En una entrevista al diari 'Ara' recollida aquest diumenge, ha afirmat que també volen que hi hagi psicòlegs a tots aquests centres de la ciutat.

En preguntar-li textualment sobre el projecte que li sap pitjor no haver pogut culminar, ha dit que és la gestió pública de l'aigua: "Ja és absolutament minoritari a Europa i al món que hi hagi gestió privada, i aquí tenim l'aigua privatitzada per una empresa que es diu Agbar i que va aconseguir la concessió en ple franquisme amb un contracte verbal, una anomalia”.

Pel que fa als pactes postelectorals, ha considerat que el candidat del PSC, Jaume Collboni, ha agafat una "distància estranya", mentre que ha dit que veu moltes coincidències programàtiques amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall.

Ha assegurat que ella es va esforçar "al màxim" per tancar un acord amb Maragall a les últimes eleccions municipals, i ha dit textualment que va ser un error de Maragall voler formar govern amb Junts i no amb els comuns.

PRUDENT DAVANT LES ENQUESTES



Ha acusat el candidat de Junts, Xavier Trias, de no escoltar ni una sola proposta als debats, i li ha retret que "tot el que diu és que desmuntarà" el que ha impulsat el seu govern.

Preguntada per la primera posició que ocupa en una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), ha respost que cal prudència, però que els resultats són útils per veure la tendència de vot: "Ens volien donar per liquidats i és clar que no és així", ha reivindicat.