Altres mesures serien ampliar l'Aeroport de Barcelona i apostar per la setena terminal del Port de Barcelona. | @EP

La candidata de Cs a l'alcaldia de Barcelona, Anna Grau, ha afirmat aquest dissabte que eliminarà el pla municipal que prohibeix la construcció de nous hotels a la ciutat si governa després de les municipals.

En una roda de premsa per presentar les principals mesures de Cs en matèria de turisme, ha apostat per ampliar l'Aeroport de Barcelona i la setena terminal del Port de Barcelona, entre altres mesures.

Ha acusat l'alcaldessa i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, i el candidat del PSC, Jaume Collboni, de "criminalitzar el turisme perquè, com més turistes, més s'aprecien les mancances en la gestió municipal" i de fomentar un turisme low-cost en detriment d'un turisme de qualitat.

Ha dit que el turisme "suposa el 13% del PIB de la ciutat" i que cal canviar l'actual model per un de més qualitat, més familiar i cultural, cosa que passa per eliminar les restriccions de construcció d'hotels i permetre cases compartides per allotjar turistes.

"Ciutadans vol un turisme cultural i no de borratxera", ha declarat Grau, que s'ha compromès a retre homenatge a Don Quixot amb una estàtua al passeig Marítim de la Barceloneta si governa.