La mesura forma part d´un conjunt de propostes per afavorir l´emancipació juvenil a Barcelona. | @EP

El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dissabte a la tarda un xec de 1.500 euros perquè els joves menors de 30 anys que s'emancipin a la ciutat puguin comprar mobles: “Anar-se'n de casa no ha de voler dir anar-se'n de Barcelona”.

"Aturaré aquesta sagnia, que és fer que la gent jove no tingui elecció a la ciutat", ha dit en un acte del PSC aquest dissabte a la tarda al restaurant Ocaña de Barcelona, amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, i els números 14, 17 i 22 de la llista a Barcelona, Laura Millán, Javier Rodríguez i Sabrin Araibi, i ha defensat la proposta d'ajudes a l'emancipació juvenil.

"Només els joves i les joves saben el que costen les coses", i ha afegit que així ha volgut incloure una proposta llançada al Fòrum Jove BCN.

A més, el líder socialista a Barcelona vol que la mesura serveixi per "dinamitzar" el comerç local de Barcelona a través que les ajudes es gastin en negocis de proximitat, ha dit.

L'alcaldable del PSC ha subratllat que aquesta mesura se suma a la que ja va anunciar per a menors de 35 anys , que és un 'Pla 500' per a joves per augmentar el parc de lloguer amb ajudes a petits propietaris perquè lloguin els seus immobles a "preus assequibles" a joves i famílies en llista d'espera de la borsa de lloguer.

MESURES DEL GOVERN



També ha destacat les polítiques del Govern per "defensar els drets dels joves d'aquest país" i s'ha referit a la Llei d'Habitatge, a la pujada del salari mínim interprofessional, i a la reforma laboral.

Collboni ha dit que el PSC garanteix que Barcelona sigui "una ciutat justa, equilibrada, que integri tothom, i que no faci que l'elecció d'emancipar-se d'un jove hagi de suposar necessàriament deixar la ciutat".