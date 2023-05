Ha defensat que l'oposició que han fet en aquest mandat els ha atorgat credibilitat per representar la ciutat. | @EP

El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticat la gestió del mandat de l'alcaldessa i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, a qui ha retret "incapacitat per passar de la ideologia a la gestió".

Així s'ha pronunciat en una entrevista al digital 'Tot Barcelona' aquest diumenge sobre el compromís de Colau amb l'habitatge, sobre el qual ha dit que l'alcaldessa "ha comès l'error greu de fer política comparativa en comptes de promoure l'oferta pública".

Preguntat per pactes postelectorals, Maragall no ha descartat pactar amb Ada Colau, Jaume Collboni (PSC) i Xavier Trias (Junts): "Excloure socis és tan imprudent com formular compromisos d'aliances", ha sostingut.

Ha defensat que l'oposició que han realitzat en aquest mandat els ha atorgat credibilitat per representar, en les seves paraules, la ciutat: "ERC es pot dirigir a la immensa majoria de la ciutadania, mentre que el PSC, Colau i Trias es dirigeixen a nínxols molt delimitats".

Ha afirmat que "és obvi que el 28M no és ni un referèndum sobre la independència ni un contrast d'estratègies de com arribar a la independència", i ha assegurat que la paraula 'independència' és cada dia present a la vida política de Catalunya.