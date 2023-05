També ha destacat la importància d'adaptar-se a les necessitats de les dones i ha promès treballar en quatre pilars per aconseguir la igualtat de gènere a la ciutat. | @EP

El candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, ha expressat la seva voluntat de fer de Barcelona "una ciutat feminista, no només de discurs, sinó que ha de poder adaptar-se a les necessitats de les dones, de totes elles".

Ho ha dit aquest diumenge al districte de Nou Barris de Barcelona durant un acte al costat dels números 3 i 4 de la candidatura, Neus Munté i Victòria Alsina, i ha presentat les seves propostes per a la "Barcelona dels Feminismes".

Trias ha assegurat que aspira a una ciutat igualitària que se sustenti en quatre pilars que "l'Ajuntament ha de vetllar i promoure: la igualtat formal, la igualtat de tracte, la igualtat d'oportunitats i l'equitat de gènere".

Ha assegurat que, si és alcalde, elaborarà uns pressupostos amb perspectiva de gènere per "garantir unes polítiques veritablement feministes", així com un programa d'intervenció integral contra la violència masclista.

També ha exposat la intenció d'impulsar un programa d'inserció laboral per a les dones en situació de prostitució a Barcelona i ha dit que es dibuixarà un mapa de la ciutat en clau de gènere per localitzar els punts insegurs de Barcelona per a les dones.

Alsina ha celebrat la conscienciació social respecte a la igualtat i defensa dels drets de les dones, però ha alertat que les dades encara podrien millorar, i Munté ha destacat que la ciutat ha estat seu de lluites socials i feministes.