Marc Aloy (1979) es presenta a la reelecció amb Esquerra Republicana i assegura que vol "una ciutat segura, cohesionada, amb oportunitats i projectes de futur". En definitiva, treballar perquè la capital del Bages sigui també la capital de la Catalunya Central.

Com valora el mandat que acaba?

Molt positivament. Hem teixit un govern fort i hem engegat projectes que feia molts anys que estaven encallats. Ha estat un mandat de grans consensos: amb el pla de reconstrucció per donar resposta a la crisi de la Covid, amb el projecte de la Fàbrica Nova, amb el Pla de Mobilitat, amb la remunicipalització de la zona blava, etc.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

El 2019 ens vam presentar dient que el nostre projecte no era per gestionar una administració per quatre anys sinó per engegar projectes transformadors. Així ho hem fet. Hem desenterrat projectes que feia dècades que estaven encallats com la transformació del carrer Guimerà, el polígon del Pont Nou, que ens permetrà guanyar sòl industrial després de 20 anys i que ha de permetre que les empreses del territori puguin créixer i en puguin venir de noves, que generin llocs de treball.

També hem arribat a un gran acord per adquirir la Fàbrica Nova després de 30 anys de paràlisi i hi tenim un projecte molt engrescador amb la UPC. Hem presentat molts projectes pels quals hem rebut 27 milions d’euros de fons europeus NGEU i que volem tirar endavant. Per tant, tenim com a objectiu revalidar l’alcaldia per seguir transformant la ciutat, per fer de Manresa una ciutat d’oportunitats, inclusiva, que no deixi ningú enrere.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents?

Hem complert un 90% del pla de govern i hem tirat endavant projectes que no hi eren. I això tenint en compte que ha estat un mandat marcat per la pandèmia. Per tant, el resultat és molt satisfactori. Ens hauria agradat avançar més en la transformació de les carreteres de Vic i Cardona.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Les majories absolutes són molt difícils. Soc una persona que creu que la ciutat avança quan s’arriben a grans consensos. Tot i així, tenim un equip preparat per assumir totes les tasques del govern.

Ha impulsat iniciatives com Fes un cafè amb l'alcalde. Creu que els polítics s’han allunyat dels veïns?

Dels dos anys i deu mesos que he estat alcalde pràcticament dos han estat marcats per la pandèmia. No hem pogut fer celebracions, ni Festa Major, ni actes multitudinaris, ni tan sols trobades de petit format durant molt de temps. Però així que es va poder he aprofitat per fer moltes visites, trepitjar carrer, escoltar la ciutadania. No puc entendre l’alcaldia d’una altra manera que no sigui escoltant la gent.

Com passa en molts municipis de Catalunya, la seguretat és una de les grans demandes veïnals. Creu que a Manresa és un problema?

Manresa és una ciutat de prop de 80.000 habitants i és clar que hi passen coses. Però en termes de seguretat les dades ens indiquen que estem per sota d’altes ciutats pel que fa als delictes. Altra cosa és la percepció de seguretat. I això ho estem treballant des de fa mesos, amb múltiples mesures, com ara la recuperació de patrulles mixtes que van pel carrer i visiten els comerços, amb la instal·lació de càmeres en punts conflictius, amb la propera obertura d’una comissaria de proximitat al centre de la ciutat, compartida entre Mossos i Policia Local i pionera al país, que ens permetrà donar una atenció policial molt més propera a la ciutadania, i amb el projecte Tremall, al qual participen tots els cossos de seguretat, que ens ha permès detenir persones amb un alt grau de reincidència delictiva. I també amb molts projectes socials. Perquè ens equivocaríem si penséssim que la seguretat només es resol en termes policials.