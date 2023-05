L'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, en un acte de campanya electoral/@EP

Aquest cap de setmana la candidata de Barcelona a Comú ha retret, sobretot al PSC, que es plantegi un pacte amb Junts per assolir l'alcaldia de Barcelona.



Segons el mateix twitter dels comuns el següent: "Preocupa cada dia més gent que el Partit Socialista (PSC) de Jaume Collboni ha obert la porta a pactar amb Junts. Ho dic des de la perplexitat d'haver governat amb el Partit Socialista aquests quatre anys."

Colàtries

El que li ha dit Colau als seus votants i simpatitzants i ni tan sols a la seva valedora la ministra de treball, Yolanda Díaz, allà present és que els comuns mantenen un pacte de govern des de fa 4 anys a l'AMB on Junts és present.

El juliol del 2019 es coneixia que els grups metropolitans d'En Comú Guanyem (ECG), PSC, ERC-AM i JxCat havien rubricat un acord de govern per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i amb aquest amb el 18% de la representació del Consell Metropolità, Ada Colau, havia estat triada com a Presidenta per 76 vots a favor i 8 abstencions.



Com a novetat d'aquest mandat que acaba 2019-2023, l'AMB passava de tenir 11 vicepresidències en total davant de les 8 que hi havia al mandat anterior. Per JXCat cobrarà protagonisme en aquest govern metropolità traversal, Isidre Serra , alcalde de Sant Climent de Llobregat i per ERC, Joan Borràs , alcalde del Papiol .

En intervenir l'alcalde de Sant Climent de Llobregat, Isidre Sierra, representant de Junts a l'AMB va destacar al Ple Metropolità haver pogut introduir entre els acords de govern la cura i la gestió de les zones boscoses, la no desaparició de l'agricultura i la prevenció d'incendis. La nostra voluntat és millorar la vida dels metropolitans i que l'AMB sigui una porta d'entrada d'oportunitats".

Els comuns han ressaltat en la seva intervenció la "manca d'inversió al Besòs" i en aquest sentit ha dit que "hem de ser valents en el desenvolupament d'aquest territori que no tot sigui paper mullat. Ens comprometem a defensar els recursos comuns en aquest mandat".

La Junta de Govern de l'AMB va quedar composta per la Presidenta, 11 vicepresidències i 6 consellers. La presidència l'obstentarà Ada Colau, per En Comú Guanyem. La vicepresidència, Antonio Balmón, pel PSC. La resta de vicepresidències recauen, 3 a En Comú Guanyem 4 al PSC, 3 a ERC i 1 a JxCatalunya. A més, hi haurà 4 consellers del PSC i 1 d'ERC.

Durant aquests quatre anys de quadripartit Ada Colau ha estat presidenta de l'AMB sense que li hagi causat cap preocupació ni problema.

A què es referirà Colau quan afirma que hi ha moltes persones preocupades amb aquells partits que volen pactar amb Junts l'alcaldia de Barcelona? Els pactes a les administracions supramunicipals que van més enllà de Barcelona no els treuen el son? Ella pot o no pot conviure políticament amb les polítiques que proposa Junts com ha fet a l'AMB?

Seguirem informant.