El candidat de JxCat a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, durant un debat electoral organitzat per Prisa - David Zorrakino - Europa Press

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , ha assegurat aquest dilluns que "l'alcalde de Barcelona no surt al balcó cridant 'independència" i que la ciutat ha d'actuar com a capital de Catalunya.

Ho ha dit en una roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (CAN) en ser preguntat per la seva posició sobre la independència: “Jo milito a Junts, és una realitat que no amago ningú. Però em presento amb l'ajuda i la col·laboració de gent d'altres partits” .

Ha sostingut que la seva candidatura comparteix la voluntat de “fer efectiu el mandat de l'1-O”.

Preguntat pels cartells que la plataforma Desobediència Civil ha penjat a seus d'ERC, Junts i la CUP instant-los a prioritzar l'estratègia independentista, ha assegurat que té un compromís amb els seus electors i amb la seva candidatura.

També ha dit que Barcelona ha de ser fidel al que digui el Govern de la Generalitat, també a un Govern d'ERC: "El que no pot fer un alcalde és estar en contra del govern, estar en contra no té cap sentit" .

MOBILITAT



Trias ha lamentat que la mobilitat "s'ha convertit un problema" a Barcelona i ha assegurat que no entén el carril bici que s'està desplegant a la Via Augusta perquè està creant un problema de trànsit, segons ell.

Pel que fa al tramvia, ha reiterat la seva oposició d'unir les estacions de Verdaguer i Francesc Macià i ha sostingut que els anys 2000 “posar tramvies era de progrés” però que avui dia ja no és així i ha defensat els autobusos elèctrics com a alternativa .

Preguntat per si el tramvia suposa una línia vermella per a futurs pactes, ha dit que ell no té línies vermelles, però ha fet una crida a "reflexionar sobre quines alternatives són millors o pitjors que el tramvia".