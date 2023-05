Joan Barrera / Foto cedida per Compromís per la Seu

Joan Barrera Aranda (Sant Boi de Llobregat, 1983) és un enginyer geòleg que opta a l'alcaldia de la Seu d'Urgell amb la llista de Compromís X La Seu. La seva llista va ser una de les més votades a les últimes eleccions, però un pacte entre ERC i Junts va arrabassar-los l'oportunitat de governar al municipi. Ara es tornen a presentar amb l'esperança de guanyar les eleccions del proper 28 de maig.

Com valora la legislatura que acaba?

Aquesta ha estat una legislatura en la que la Seu ha seguit la inèrcia negativa que portava des de ja fa alguns anys. L’activitat econòmica s’ha reduït encara més, i no només per la crisi de la COVID. Cada cop la sensació d’una Seu parada i deixada és més estesa, encara que s’afirmi el contrari des de Junts i ERC. Per tant, la valoració no pot ser positiva.

Malgrat això, les oportunitats de futur de la Seu són immenses i s’ha de treballar intensament per activar la ciutat. La Seu té futur però necessita estar orgullosa de sí mateixa per poder tirar endavant.

Fins ara ha format part de l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Les nostres prioritats són molt clares. La primera de totes serà activar l’economia de la Seu. Avui la ciutat està parada i cal posar-la en marxa per generar riquesa i nous llocs de treball. Per aconseguir això s’hauran de promoure una sèrie d’iniciatives, començant perquè l’ajuntament sigui facilitador d’inversions, no un obstacle.

La segona prioritat serà la via pública. Hem de cuidar La Seu, una ciutat que no es cuida a si mateixa no té futur. Aplicarem un pla de xoc de neteja i manteniment de l’espai públic, buscant sempre l’excel·lència.

El tema sanitari, amb la construcció d’un nou hospital, increment d’especialitats i l’assoliment d’un acord amb l’Hospital d’Andorra perquè sigui l’hospital de referència de la Seu, serà també bàsic durant la propera legislatura, a l’igual que la construcció de la nova residència per a la Gent Gran. Aquests temes, juntament amb d’altres com l’habitatge, seran les grans prioritats.

Sota el seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

El més urgent que cal millorar és la neteja i el manteniment de la via pública. Cal que la Seu llueixi perquè sigui més atractiva i sigui un reclam per a noves inversions. Una Seu amb una imatge degradada no convida a ningú a apostar per la ciutat i perdrà oportunitats de futur. Per tant, s’aplicaran mesures contundents des del principi de la legislatura per revertir aquesta situació.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Compromís es presenta per guanyar i governar. Ja vam guanyar les anteriors eleccions municipals però un pacte de perdedors va impedir que governéssim. Ara presentem un equip preparat, amb noves persones, noves idees i nous projectes. A partir d’aquí, serà la ciutadania qui escollirà quin projecte de ciutat vol: avançar o estancar-se, i l’aritmètica postelectoral marcarà molt la necessitat o no dels pactes.

Quines institucions ha notat que han estat més a prop del seu govern? I més allunyades?

Les administracions públiques no haurien de ser partidistes i governar per tothom sigui quin sigui el seu color polític. Moltes vegades això no és així, malauradament. A la Seu, però, hem tingut, tenim i tindrem inversions per part de la Generalitat, de la Diputació de Lleida i directament de l’Estat. El que hem de fer és treballar per aconseguir més inversions per part de les institucions per fer de la Seu una ciutat referent al Pirineu i Catalunya.

Durant l’última legislatura la relació entre el Principat d'Andorra i el Govern de La Seu ha estat molt pròxima, plantegen continuar mantenint aquesta relació si arriben al poder?

Considerem que les relacions de la Seu amb Andorra són fonamentals per al desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat. Andorra és un país veí i amic amb el qual hi tenim relacions històriques des de segles i avui compartim molts interessos que ben gestionats ens poden beneficiar mútuament. Per això, hem d’establir una estreta col·laboració amb el Govern d'Andorra per a la creació d'una Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus, que permeti la creació de noves oportunitats de negoci i la millora de la competitivitat de les empreses de la zona.

Així mateix, considerem que és important defensar els drets dels treballadors fronterers i millorar la seva assistència sanitària, així com dur a terme una millora substancial en el transport públic entre la Seu i Andorra.

En resum, creiem que les relacions amb Andorra són clau per al futur de la Seu i la comarca, i per això proposem establir una estreta col·laboració amb el Govern d'Andorra per a la creació d'un futur més pròsper i sostenible per a tots.

Un dels principals problemes que es desprenen entre Andorra i la Seu és l’habitatge. Com els afecta?

Evidentment hi ha una afectació directa per la pressió que s’exerceix. Molts treballadors d’Andorra venen a viure a la Seu per la impossibilitat de llogar un habitatge al país veí i això fa que s’incrementi paulatinament el preu de lloguer a casa nostra.

Això també és degut a la falta d’una aposta clara per la creació d’un parc d’habitatge de propietat municipal per a lloguer assequible tant a famílies vulnerables com a joves. Durant els darrers anys, ERC i Junts no ha fet ni un sol pis municipal, i ara paguem les conseqüències.

Quines solucions plantegen sobre aquest tema?

Doncs amb una aposta valenta! I serem molt ambiciosos en aquest tema. Durant els 20 anys de govern de Progrés es van oferir més de 300 habitatges públics a preus assequibles, per què no podem tornar a fer-ho? Per això, ens comprometem a crear un parc d'habitatge públic, amb l'objectiu de posar a disposició 100 nous habitatges de promoció pública pels propers 4 anys, incloent els més de 60 habitatges de propietat de la SAREB, bancs o fons d’inversió.

També caldrà treballar per oferir habitatge assequible per als joves que necessiten una empenta per poder començar a gaudir de la seva independència. Hem de fer de la Seu una ciutat on els joves tinguin oportunitats laborals i on poder desenvolupar la seva vida.