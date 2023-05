L'acte d'aquest 16 de maig. Foto: PSC

El candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha refermat aquest 16 de maig la seva posició contra les ocupacions delictives amb l’anunci de la creació d’una nova oficina de prevenció de la Guàrdia Urbana. L’anunci l’ha fet acompanyat del Tinent d’Alcaldia de Seguretat i Prevenció, número 4 de la llista socialista i candidat d’Units per Avançar, Albert Batlle, i de la número 2 de la candidatura, Maria Eugènia Gay, des del Parc de les Tres Xemeneies, davant les instal·lacions del futur Centre d’Emergències Metropolità.

"Volem fer un abordatge preventiu, des de la proximitat, per detectar de forma anticipada els possibles casos d'ocupacions delictives. I en els casos que els propietaris no denunciïn, des de l'Ajuntament aplicarem la nova llei i ens hi personarem", ha assegurat.

Des de la nova Oficina es farà prevenció, detecció i seguiment dels casos, i s’instarà als propietaris a promoure els desallotjaments i, en el cas que aquests no ho facin en 30 dies, l’Ajuntament iniciarà el procediment de denúncia davant de la Justícia.

Una de les novetats destacades és que els ciutadans i ciutadanes podran informar sobre alertes d’ocupacions a través del circuit d’urgències del 112 amb un protocol d’actuació immediata, que permetrà a l’Oficina instar als propietaris i continuar el tràmit.

Des de l’Oficina, també es coordinarà la Taula Tècnica d’Ocupacions, que serà l’espai des d’on es compartirà la informació amb altres operadors de l’Ajuntament i administracions (policia de barri, les unitats d’investigació de la GUB, Mossos, Bombers, Serveis Socials).

Aquesta oficina estarà formada per agents de la Guàrdia Urbana, el cos que detecta les situacions d’ocupació que es puguin donar en els seus territoris i en gestiona l’impacte en la convivència, així com un equip de juristes per abordar la complexitat jurídica de cada cas, i un equip de mediadors.

En aquest sentit, Albert Batlle ha dit que "volem seguir en aquest camí: prevenció i acompanyament a les víctimes de les ocupacions, i atenció a les emergències habitacionals, amb fermesa i col·laboració institucional, com hem estat fent fins ara".