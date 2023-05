Una urna d?unes eleccions. Foto: Europa Press

El 3 d'abril de 1979 es van celebrar, per primera vegada durant la Transició, eleccions municipals a Espanya. Partits desapareguts, com la Unió de Centre Democràtic (UCD), altres que encara segueixen existint, com el Partit Socialista i Esquerra Republicana, i un tercer grup dels que han canviat de nom, com Aliança Popular (actual PP) i Convergència (actual Junts per Catalunya) van presentar les candidatures als ajuntaments.

Alguns alcaldes que van concórrer a aquests comicis fa gairebé tres dècades i mitja avui continuen involucrats en la política municipal; es tracta de persones que han dedicat bona part de la seva vida al servei públic a diverses ciutats i pobles. Molts eren força joves a l'hora d'accedir al càrrec i han anat evolucionant, personalment i políticament, a mesura que passaven els mandats.

Així... qui són els alcaldes més longeus de Catalunya i que encara es presentaran a més comicis ?

- Pere Moradell (PSC-Torroella de Fluvià). Cada cop que hi ha hagut eleccions en aquest poble de la comarca de l'Alt Empordà, la victòria ha estat per a Moradell. No obstant, no sembla cansat: torna a liderar la llista de la formació a les eleccions del proper 28 de maig.

- Josep Vilà (Independents Fogars - Fogars de la Selva). El cas és idèntic al de Moradell, ja que l'alcalde sortint d'aquesta localitat de La Selva s'ha proclamat vencedor de tots els comicis locals que s'han celebrat fins avui. Tampoc sembla esgotat després de tots aquests anys davant del consistori, ja que torna a ser el número 1 de la llista.

NOMS QUE HO DEIXEN O QUE HAN FALLIT

En aquesta llista, fins fa poc, caldria afegir també figures com Ramon Pintó (alcalde de Granyanella, municipi de la Segarra), que va morir l'abril del 2021 i que també havia estat el primer regidor del seu poble des del 1979.

Un altre polític que va abandonar el càrrec després d'assumir l'alcaldia del seu municipi, Aguilar de Segarra, el 1979 va ser Valentí Riera. Fa 4 anys, després de les eleccions del 2019, el seu mandat de tres dècades va acabar i la vara d'alcalde va passar a les mans de Pere Aliaguilla.

Finalment, la del 2023 serà la segona legislatura sense Josep Vilar com a alcalde de Montclar (Berguedà). El maig del 2015 va assumir l'alcaldia Raquel Sala, que també va guanyar els comicis del 2019.

I LES CAPITALS?

Pel que fa a les quatre capitals de província, Girona és la ciutat que ha tingut un mateix alcalde durant un període més llarg. Va ser Joaquim Nadal, primer edil entre 1979 i 2002.

Més curta va ser l'estada de Pasqual Maragall a Barcelona (1982-1997, amb els Jocs Olímpics com a gran esdeveniment).

Un any menys, 14, va durar el mandat del també socialista (com els dos anteriors) Àngel Ros a la Paeria de Lleida. L'expresident del PSC va ser alcalde de la capital del Segrià entre el 2004 i el 2018.

El mandat més curt de la història de les quatre capitals des del 1979 és d'un altre socialista, Josep Fèlix Ballesteros, a Tarragona; va ocupar el càrrec entre el 2007 i el 2019.