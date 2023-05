Collboni va compartir sopar amb el teixit de la restauració i el petit comerç barceloní /@PSC

Un sopar amb una entrada a preus populars. El PSC ha mantingut la seva voluntat de mantenir la bonificació de terrases i la seva proposta de programa per a l'ordenança és establir un marc normatiu "més flexible que tingui present els diferents realitats urbanístiques i veïnals", amb diàleg permanent amb els restauradors, i aprovar noves tarifes.

El candidat Jaume Collboni ha avisat que l'horari de terrasses no pot ser homogeni a la ciutat perquè el grau de concentració de bars i restaurants és diferent segons els carrers: "El problema no és l'horari, el problema és el soroll", per la qual cosa vol avaluar les reduccions d'horaris actuals i endurir els sancions fins a arribar a retirar la llicència a qui incompleixi la normativa."

Davant una de les preocupacions de tots per la neteja el PSC proposa un pla de xoc per a la neteja en el qual s’impliquin els districtes per millorar el desplegament de la nova contracta i detectar les zones prioritàries o punts negres als barris.

En la seva llista d’accions en aquesta matèria inclouen aprofundir en el model de recollida porta a porta als nuclis antics o poc poblats on sigui possible tècnicament. L’aposta per a la resta de la ciutat és la implementació de contenidors intel·ligents.

Els socialistes són partidaris d’impulsar polítiques de reutilització i reciclatge d’electrodomèstics, implantar sistemes de retorn d’envasos en algunes zones comercials i potenciar la compra a granel per reduir l’ús de plàstic.