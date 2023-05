EuropaPress 5187375 alcaldable valents barcelona eva parera al costat cartell campana electoral

Eva Parera aquest dimarts mitjançant les xarxes socials ha gravat les obres inconcluses de la Via Laietana lamentant al seu tweet el "caos" en què segons la seva opinió es veu immersa la ciutat comtal per obres com la de Via Laietana una via natural de la ciutat que la creua de mar a muntanya i que quedarà lligada a un únic sentit de circulació.

Al seu programa Parera defensa el que Valents anomena " una Barcelona en llibertat" on afirmen: "acabarem amb la persecució a cotxes i motos, millorant la qualitat del transport públic i agilitzant la circulació. Seguirem defensant la llibertat d'elecció dels pares a l'educació dels fills".