Núria Marín va conversar amb el veí del barri Jofre Fuguet, director executiu de les Fundacions Santa Eulàlia i Sant Roc

El futur dels barris de Santa Eulàlia i Granvia Sud va marcar el guió d’aquest tercer acte de ‘Converses des del cor’. Marín va explicar als 200 assistents a l’acte com seran els barris del futur a L’Hospitalet. “Seran barris que bateguen. Reforçarem les polítiques de proximitat, aquelles que toquen el cor de les persones. La nova biblioteca que construirem a Santa Eulàlia, per exemple, referma la nostra aposta per la ciutat dels 15 minuts, on tots els serveis bàsics com l’educació, la cultura, la sanitat o les zones verdes estaran a prop de casa a menys de 15 minuts a peu”, ha dit Núria Marín.

La candidata socialista a la alcaldia ha declarat que durant el proper mandat, si surt reelegida, seguirà amb la rehabilitació de Cant Trinxet: “La cultura ens importa. I, sobretot, ens importa la cultura de proximitat, la que es fa als barris. I aquí, a Santa Eulàlia, tenim un bon exemple amb Can Trinxet. Seguirem amb la rehabilitació d’aquest històric equipament que és una referència al barri i la ciutat com es va demostrar, per exemple, el passat Nadal quan més de 13.000 persones van passar per la Fàbrica de Joguines o

es demostrarà aquest estiu quan milers de persones podran gaudir del Summer Experience”.



Núria Marín també va explicar ahir que durant el proper mandat, si surt reelegida, s’executarà la nova escola Paco Candel, es construirà el poliesportiu del Gasòmetre i es reformaran la plaça de les Palmeres, el parc de l’Alhambra i la zona de jocs infantil de la plaça d’Europa.



L’acte d’ahir, que té un format de programa radiofònic, es pot escoltar a la plataforma Spotify: