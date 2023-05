Fotografia de Jaume Collboni a l'acte @Catalunyapress

Jaume Collboni ha presentat a l' Ideal Centre d'Arts de Barcelona aquest dimecres les propostes culturals per a la ciutat. El candidat socialista a l'alcaldia ha estat acompanyat per la diputada del PSC al parlament, Rocío García i el regidor d'Indústries Creatives i número 11 de la candidatura, Xavier Marcé. Collboni defensa un projecte on el bo cultural serà una de les claus estructurals de les polítiques, amb un finançament de tres milions d'euros que provenen d'un fons procedent de la taxa turística.

JAUME COLLBONI ES COMPROMET A MANTENIR EL BO CULTURAL

Acte de cultura de Jaume Collboni/@PSC

Jaume Collbon i ha volgut ressaltar la importància de la cultura barcelonina i la seva implicació amb polítiques centrades en el foment i eliminació de barreres econòmiques i socials. Per això, el candidat s'ha compromès a mantenir el bo cultural amb una injecció econòmica de tres milions d'euros anuals que provenen d'un fons de tornada ciutadà procedent de la taxa turística.

El candidat socialista també ha anunciat un catàleg d'activitats sènior per a més grans de 65 anys amb què s'espera fomentar la vida activa dels més grans. Els actes que entraran al catàleg seran arts escèniques, museus i altres actes culturals i tots tindran un cost de cinc euros.

Paraules clau que marquen el projecte per a Barcelona de Jaume Collboni/ @PSC

El polític ha volgut ressaltar també la capacitat de la llista electoral per dur a terme aquestes polítiques culturals. "Tenim una tradició i visió de les polítiques culturals contrastades i tenim equip per implementar-les. L'equip amb què arribo a aquestes eleccions són de primera línia. Les persones que formen part de la candidatura farà avançar la ciutat en la direcció que la majoria social vol”.

"S'ha d'obrir una nova etapa i qui està amb millors garanties és el PSC"

ROCIO GARCÍA DEMANA UNA LLEI DE DRETS CULTURALS

La parlamentària Rocío García ha obert l'acte assenyalant que la cultura és “un dels pilars del benestar que cal enfortir” . La socialista ha explicat que “cal una llei de drets culturals per blindar la ciutadania”

"Aquesta llei de drets culturals que esperem que el Govern iniciï en els propers mesos, és imprescindible"

Fotografia de Rocío García @Catalunyapress

Segons la parlamentària socialista, “la cultura és socialització per a les persones i ha de garantir el seu apoderament, és una eina fonamental. És sinònim de llibertat. Barcelona s'ha de tornar a obrir a l'exterior i alhora captar noves empreses. No volem una concepció de la cultura tancada i aïllada".

La candidata també valora la cultura com un intercanvi i un enriquiment del saber i explica que "l'ajuntament s'hi ha d'implicar i que la Generalitat hi contribueixi".

XAVIER MARCÉ ASSEGURA QUE AMB COLLBONI: "LA IMPLICACIÓ INSTITUCIONAL A LA CULTURA ESTÀ GARANTIT"

Fotografia de Xavier Marcé @Catalunyapress

L'actual regidor d' Indústries Creatives i número 11 de la candidatura, assegura que “Barcelona és una gran ciutat cultural”. El socialista ha volgut ressaltar les característiques culturals de la ciutat comtal, assegurant que a Barcelona hi ha autors tant catalans com castellans " extraordinaris " i un sector públic i privat molt potent, acompanyat d'escoles de "primer nivell" .

El regidor ha volgut ressaltar la importància de la implicació institucional a la cultura a través de política cultural, fet que el número 11 de la llista, assegura que es complirà amb Jaume Collboni com a alcalde.