Carlos Cordón / Foto cedida per Cerdanyola del Vallès

Carlos Cordón Núñez (Sabadell, 1984) és polític i arquitecte. Des de 2019 és l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, tot i que porta en el consistori com a regidor des del 2015, any en què es va afiliar al PSC. Pocs anys després, va passar a ser Primer Secretari de l'agrupació local del PSC. Ara, el candidat espera poder revalidar el seu projecte i aconseguir la majoria suficient com per a mantenir-se quatre anys més al capdavant de l'ajuntament.

Com valora la legislatura que acaba?

Cerdanyola té en aquests moments un full de ruta clar i ferm que vam començar a dibuixar al 2019. Crec que la ciutat ha recuperat durant aquests darrers temps l’estabilitat política, la neutralitat institucional i perquè no dir-ho, l’esperança. Més enllà d’afrontar una pandèmia mundial i les conseqüències d’una guerra a Ucraïna, mirant de garantir que ningú quedés enrere, hem tingut l’oportunitat de fer moltes coses.

L’aprovació del desenvolupament del Parc de l’Alba, la millora de les entrades a la ciutat, la posada en marxa del Pla d’Asfaltats, la construcció del Tanatori Municipal, la primera fase de reurbanització de Sta. Marcelina, la millora dels accessos Can Xarau, el recreixement del mur del riu a l’alçada de Les Fontetes, les obres dels carrers de Guinardó i Moragas i Avinguda Roma, el nou contracte de jardineria, la priorització de la neteja de l’espai públic, la renovació de les marquesines dels autobusos, la posada en marxa de la recuperació de la Torre Vermella i la compra de la Torre Llopis per a usos de ciutat, en són només alguns exemples.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Una de les meves obsessions és i serà el manteniment i la neteja de l’espai públic. Volem continuar treballant perquè la nostra ciutat tingui uns carrers amables que convidin a fer-hi vida.

També continuarem posant al dia la ciutat pel que fa als equipaments, volem continuar millorant les nostres instal·lacions esportives, necessitem un nou Casal de la Gent Gran o un nou espai polivalent amb capacitat per a 500 persones.

I tot això sense oblidar que estem més a prop que mai de fer realitat una reivindicació històrica: l’Hospital Ernest Lluch.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents?

Cerdanyola ha patit en la seva història recent un llarg episodi d’inestabilitat que ha impedit que tinguem una ciutat posada al dia, a l’alçada del que tant a nivell poblacional com estratègic de ciutat li correspondria.

És per això que des del primer dia el govern municipal ha tingut com a objectiu arribar a acords que permetessin recuperar el temps perdut i fer avançar la ciutat. No obstant això, encara ens queda molt per fer. Crec que hem fet molt, però l’espai públic continua sent la prioritat a millorar.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

L’objectiu és aconseguir una majoria prou àmplia per garantir que els nostres compromisos amb la ciutat i la seva gent puguin tirar endavant.

Al llarg del mandat han estat múltiples les accions que s'han pogut desenvolupar amb el suport de Ciutadans, Junts o En Comú Podem. Com valoren aquestes col·laboracions?

Crec que aquest mandat ha estat un exemple de política útil, la que fuig de la crispació i obre pas al diàleg i l’acord. Vull aprofitar per donar les gràcies a totes les formacions que ho han fet possible.

Com s'està desenvolupant la reurbanització de la zona de Santa Teresa?

La veritat és que l’inici de les obres ha estat molt més tard del que m’hauria agradat entenent que vam desbloquejar el projecte el 2019, just entrar al govern. No obstant això, crec que ara els treballs van a bon ritme, i no comportaran la dignificació i modernització de la zona.

Cerdanyola s'uneix també a la zona de baixes emissions, com s'enfronten a aquest repte?

En aquests moments tenim treballant una comissió ad hoc, que dibuixarà els pròxims passos per adaptar la realitat de la nostra ciutat a la nova normativa. Volem minimitzar l’impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut de la ciutadania, garantint una bona mobilitat.

Quan arribarà el nou pavelló poliesportiu?

Si una cosa he après en aquests quatre anys és a ser prudent amb els temps de l’administració. No obstant això, m’atraveixo a dir que l’inici d’obres de la primera fase és imminent.

Una de les promeses que es va presentar en el seu programa electoral va ser el Parc de l'Alba, antic Centre Direccional. Què suposarà aquest projecte per a la ciutat?

Es tracta d’un projecte que no sols posa fi als històrics problemes amb els abocadors de la nostra ciutat, sinó que ens permetrà créixer, i fer-ho bé: amb més zones verdes, més serveis, 5000 nous habitatges dels quals, a més, el 48% seran de protecció oficial.

Un projecte que ens permetrà continuar consolidant-nos com a referent en coneixement amb noves empreses capdavanteres, l'ampliació del Sincrotró ALBA i la instal·lació de nous centres de recerca a la ciutat. Un projecte de la Cerdanyola, ambiciosa, amb ganes de menjar-se el futur, com la seva gent.

Com es prepara la localitat per als nous habitants que arribaran als edificis de Parc de l’Alba i Santa Teresa?

La ciutat es prepara amb un nou contracte d’autobusos, que comportarà la renovació de l’actual flota i l’ampliació i reforç de les línies actuals, amb la projecció d’un nou CAP i una nova Escola Bressol. En paral·lel estan previstes més reserves d’espai per a equipaments i zones verdes que esperem aviat siguin una realitat.

Quina és la situació actual de la localitat quant a mobilitat? Podria millorar?

Cerdanyola sens dubte, viu una situació històrica poc privilegiada pel que fa a la mobilitat si ens comparem amb ciutats veïnes de grandària similar. Actualment, estem a punt de culminar l’aprovació d’un Pla de Mobilitat que ens ha d’acompanyar els propers anys. De fet, per ser justos, cal dir que el govern de Carme Carmona (PSC-ICV) va deixar al juny de 2015 un Pla de Mobilitat aprovat inicialment, però el govern que va entrar al juny de 2015, va deixar-ho passar i no el va aprovar definitivament. Si continuem comptant amb la confiança de la ciutadania hi posarem solució.

En paral·lel, continuarem treballant per fer del Túnel d’Horta ferroviari, una realitat, connectant la part est de Barcelona amb Cerdanyola. De la mateixa manera, seguirem reclamant un intercanviador entre RENFE UAB i els FGC, i treballarem per fer realitat els compromisos entre les diferents administracions implicades per desdoblar el pont de la UAB de Serragalliners, i millorar els accessos a la B-30.

Durant el seu mandat s'ha llançat la marca Cerdanyola Ciutat del Coneixement. Quins beneficis suposa per a la localitat? Quins són els següents passos?

Les estratègies de marca ocupen un lloc destacat en les polítiques públiques locals. Des del punt de vista de la dinamització econòmica, són utilitzades tant per atraure talent, turistes o inversions, com per promocionar els productes i empreses dels territoris. La Marca de Ciutat és, per tant, una referència sobre la identitat d’un municipi. Són els trets o característiques que el diferencien de la resta. Hi concentra els actius que integren el valor de la ciutat: els relacionals, els culturals, els socials i els econòmics.

Per això, des de la meva formació ho vam tenir claríssim des del primer moment. Cerdanyola del Vallès compta en el seu terme municipal amb la primera gran concentració d’instal·lacions de recerca de gran envergadura del Sud d’Europa, així com d’empreses del coneixement. Som seu de l’única font de llum de sincrotró que existeix a Espanya i una de les més recents d’Europa, el Sincrotró ALBA. Alberguem una universitat d’excel·lència internacional, la Universitat Autònoma de Barcelona. Comptem amb el Parc Tecnològic del Vallès, el Parc de Recerca UAB i amb més de 50 centres capdavanters de recerca i tecnològics. Som una ciutat disposada a ser una eina eficaç de transferència de coneixement. Una ciutat capaç de comunicar-se i respondre a les necessitats dels emprenedors, de les empreses del coneixement, de la comunitat acadèmica i investigadora, de reaccionar davant els problemes i anhels dels seus veïns i veïnes.

És per això que des del govern vam creure que havia arribat el moment de posar en valor totes les potencialitats que té la nostra ciutat per mostrar-les al món i construir major benestar per a la ciutadania.

Encara queda molt per fer, per això no podem perdre de vista com a ciutat el rellevant paper que ha d’exercir l’Ajuntament davant la necessitat de recuperar el temps perdut i consolidar la ciutat com un node productor de sinergies i factor d’intercanvis, aprofitant totes les potencialitats.

Per això no hem deixat de fer accions per mirar d’atreure inversions i talent. Ho hem fet amb una forta campanya de comunicació, amb una important inversió a Ca n’Altimira que esdevindrà la seu de la Ciutat del Coneixement, ho hem fet parlant i explicant el nostre projecte de ciutat a tots els espais on hem tingut oportunitat, ho hem fet participant de fires internacionals, com mai s’havia fet, o recuperant la nostra presència a la Red Innpulso, la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació, d’on mai havíem d’haver marxat.