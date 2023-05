Josep Tutusaus / @CatPres

Josep Tutusaus Besante (Barcelona, 1958) és l'alcalde de Pontons des del 2018 i es presenta a la reelecció amb el Partit Popular. Tot i això, el mandat de la formació popular va arrencar el 1999, per la qual cosa fa 24 anys que manen a la localitat de l'Alt Penedès. A més, també és el secretari general del PP a Barcelona, i per això arriba a CatalunyaPress una veu més que autoritzada per analitzar el panorama polític, les seves expectatives de cara a les eleccions i la seva valoració personal del treball realitzat.

Com valora la legislatura que s'acaba?

Molt bé. Aquests quatre anys no han estat habituals perquè hem tingut una pandèmia a què ningú estava acostumat ni sabia com tractar-la, per la qual cosa hem hagut d'aprendre sobre la marxa. Ha estat una legislatura complicada però també ens ha permès estar a prop de la gent. Per exemple, a Pontons, durant els primers cinc mesos de la pandèmia, vam obrim l'ajuntament de dilluns a diumenge, de 8.00 del matí a 21.00 hores de la nit, per estar al costat de la gent. Als que no volien sortir de casa els portàvem el menjar, anàvem a la farmàcia per portar-los medicaments, fins i tot vam fer intermediaris amb els metges perquè no podien posar-se en contacte.

A partir d'aquí, hem après coses, com que hi ha molta gent gran que estava sola. Quan va acabar la pandèmia, ens van arribar 21 refugiats d'Ucraïna a qui vam haver d'atendre, buscar pisos o cases perquè poguessin viure durant l'any que van ser aquí.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-2027 si guanya les eleccions?

Pel que fa a inversions, seria complicat perquè hem fet moltíssimes en els darrers temps. Governem des de fa 24 anys amb majoria absoluta, per tant tenim el poble amb les infraestructures que necessita.

Intentarem fer un centre de dia, tenim ja els terrenys per poder-ho fer. A més a més, obrirem molt més l'Ajuntament perquè sigui més participatiu. Crearem dues comissions, compostes per unes 10 o 12 persones cadascuna de gent de fora de l'Ajuntament, i que vindran cada mes per anar comentant el que es va fent, que aportin idees i col·laborin juntament amb els regidors de l'equip de govern a el que ells creguin que és bo per al municipi.

Quines són les principals preocupacions dels veïns i veïnes de Pontons?

El que segur que no preocupa és la seguretat, perquè és el municipi més segur de la comarca i tampoc no hi ha ocupacions. Invertirem més en temes de turisme: més senyalització de camins perquè és un municipi molt turístic.

Hem aconseguit entre tots els municipis de l'Alt Penedès uns ajuts dels dels Fons Europeus que ens han servit per digitalitzar totes les vinyes de la comarca amb 50 estacions meteorològiques que van unides entre elles. D'aquesta manera, qualsevol agricultor té la informació en temps real del que ha plogut el darrer dia, la darrera setmana o el darrer any, la humitat, la possibilitat de malalties en els propers 15 dies... Per tant, són els primeres vinyes digitalitzades del món i això és una inversió conjunta que hem adoptat tots els alcaldes del Penedès.

Seguirem estant al costat de la gent i fent el que hem fet aquests 24 anys. Haurem fet alguna cosa per encadenar sis legislatures i estem gairebé convençuts que la setena també la guanyarem.

Quina és la vostra promesa electoral?

Intentarem fer el centre de dia, que seria la inversió més important. També obrirem una escola bressol pràcticament amb total seguretat. El municipi és molt gran, amb 700 habitants però amb una extensió que és més del doble de l'Hospitalet de Llobregat, per tant hi ha molts camins per arreglar, etc.

Una de les inversions que mantenim sempre és la de l'Agrupació de Defensa Forestal. Nosaltres estem a 22 quilòmetres del primer camió de bombers i tenim una zona completament boscosa, per tant tenim 50 membres voluntaris de l'Agrupació i 7 vehicles d'extinció d'incendi. Seguirem invertint-hi per tenir-los al dia perquè hem de defensar la natura, que és del que vivim.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents durant el mandat?

No. Prometem poques coses perquè prometem el que sabem que farem. Per tant, no ens ha quedat res pendent. Hi ha una cosa afegida que és el problema de la sequera, tenim problemes d'aigua i ja tenim el projecte de fet. En cas que no guanyéssim, que això és pràcticament impossible, ja tenim un projecte fet per fer un pou i que així se'ns acabin els problemes d'aigua. Estem esperant que l'Agència Catalana de l'Aigua ens doni el permís per fer-ho.

En línies generals, crec que la gent està contenta amb el que hem fet en aquesta darrera legislatura amb el nostre equip de govern. Per això crec, pràcticament amb tota seguretat, que tenim moltes possibilitats de guanyar.

Al municipi hi ha prop d'un 10% d'atur. Quines mesures aplicaran per intentar reduir aquesta xifra?

Pontons és el poble del Penedès que té una taxa d'atur més alta perquè és un poble que no té indústria i no hi ha molts llocs per poder treballar. És una ciutat dormitori, la gent troba feina a Vilafranca o Vilanova, per la qual cosa és difícil trobar feina a Pontons.

El que té de bo el municipi és que té el lloguer dels pisos i de les cases més barat de la zona i per això ve gent per dormir encara que treballin en un altre lloc. Per exemple, amb els refugiats ucraïnesos, un dels problemes que hi havia és que venien sense idioma i sense cotxe, i sense vehicle els era molt difícil trobar feina. Per tant, el que han fet ha estat fer servir Pontons com a dormitori i buscar altres llocs on han pogut trobar feina.

Com explicaria el paper residual que té el PP als ajuntaments de la província de Barcelona?

Això només passa a Barcelona, perquè som el partit amb més alcaldes d'Espanya, en tenim gairebé 3000 i ara els superarem. A Barcelona, també deixaré de ser l'únic alcalde, amb Castelldefels i Badalona i potser potser algun altre més. No sé per què som residuals. A la nostra franja de centre dreta hi ha més partits amb els que competir. L'any 2019 no va ser un bon any per al Partit Popular, va ser un any complicat i difícil, però des que va arribar el president Núñez Feijóo, el partit no ha fet més que pujar a totes les enquestes de tot Espanya i també de Catalunya i Barcelona.

Per tant, estem molt il·lusionats amb el resultat que traurem. Estem convençuts que multiplicarem el nombre de regidors tant a l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a la província. Hem presentat 105 candidatures i més del 90% de la població de la província de Barcelona tindran l'oportunitat de poder votar un regidor del Partit Popular, així que estem a gran part de la població. Estem convençuts que el resultat anirà bé.

Per què creu que vostè és l'únic candidat popular que va aconseguir una alcaldia a les passades eleccions?

No es guanya mai les eleccions per una única circumstància. Pot ser perquè les perd l'altre que hi és perquè ha comès errors, perquè la gent té més confiança per la persona que va davant o per l'equip que presenta... i a partir d'aquí, el Partit Popular gestionem bé.

No demanem a la gent que canviï la seva ideologia, parlem única i exclusivament dels temes municipals i dels problemes que la gent té en el dia a dia. Tothom vol viure en un entorn que sigui segur, net, que no tingui problemes de mobilitat, que l'Ajuntament estigui al servei i els escolti... Això és el que fem des del Partit Popular on governem. Quan ja governeu, és més fàcil que la gent vegi que l'Ajuntament funciona. Passen de la ideologia i voten les persones que creuen que estaran pendents dels seus problemes i solucionaran els que puguin tenir.