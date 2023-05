Maragall, en la seva compareixença d'aquest 18 de maig. Foto: ERC Bcn

L’alcaldable d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha detallat aquest 18 de maig les seves propostes per tal de millorar la mobilitat ferroviària a la ciutat i per reduir l’entrada de vehicles (uns 500.000 diaris) que accedeixen a la ciutat: la instal·lació de 30 aparcaments dissuasoris a l’entorn metropolità i la construcció d’un tercer túnel a la ciutat, entre l’Estació de França i El Morrot.

“No ens quedem exclusivament en la facilitat de la denúncia, no només hem de criticar, hem de donar respostes”, ha afirmat Maragall. “Les mesures que presentem van encaminades a fer una xarxa de transport públic digna i fiable arreu del país i que el connecti amb Barcelona”, ha afegit el candidat republicà.

En relació als 30 aparcaments dissuasoris, Maragall ha afirmat que la mesura es liderarà des de Barcelona, no “per imposició ni decidint des d’aquí, sinó amb acord, diàleg i corresponsabilitat amb els ajuntaments i operadors respectius”. En aquest sentit, Maragall ha carregat contra “el silenci còmplice” de Comuns i Socialistes, i de Colau i Collboni a Barcelona, en relació a la gestió de Rodalies. El republicà ha acusat els candidats de Comuns i PSC d’haver “callat i abandonat” la ciutadania per no haver exigit prou al govern “germà bessò” de la Moncloa.

Sobre la proposta de la construcció d’un tercer túnel ferroviari a Barcelona, Maragall ha defensat que suposaria un augment del 50% de la xarxa actual de Rodalies a la ciutat. “Fa temps que està dibuixat, és el moment de concretar-ho, decidir-ho i executar-ho”, ha manifestat. El túnel, d’aproximadament 2 quilòmetres, connectaria El Morrot amb l’Estació de França i, segons Maragall, “està a l’abast”. “Això vol dir Penedès, vol dir Garraf, vol dir Vallès i vol dir augmentar freqüència, intensitat i qualitat del servei”, ha afirmat.

Maragall ho ha explicat en una roda de premsa davant de l’Estació de Sants, en què també han participat el Conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez, i l’alcaldable d’Esquerra a Terrassa, Ona Martínez. Fernàndez ha assegurat que els interessos de la Generalitat i d’Esquerra “son els de la gent que agafa el tren, no els d’un ministeri o del PSOE”, i s’ha sumat a les crítiques als socialistes per “haver abandonat la ciutadania”. Martínez, per la seva banda, ha repassat algunes de les dades que demostren la ineficiència del servei de Rodalies: “Des de l’1 de gener les incidències constants han afectat a més de 850.000 desplaçaments i els usuaris han perdut més de 520.000 hores”, ha resumit.