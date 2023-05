Acte de Cultura / PSC L'Hospitalet

Núria Marín, candidata socialista a renovar l’alcaldia, va reunir-se ahir al vespre amb diferents representants de l’àmbit cultural de la ciutat al bar musical Oncle Jack. Marín els hi va fer arribar el missatge que en el proper mandat, si surt reelegida, seguirà fent de L’Hospitalet un referent cultural de primer nivell.



“La cultura ens importa. I, sobretot, ens importa la cultura de proximitat, la que es fa als barris. Hem descentralitzat els actes culturals per portar-los a tots els barris de la ciutat i que els puguin gaudir tots els veïns i veïnes. Els millors exemples són les Festes de Primavera, on més de 35.000 persones van gaudir dels espectacles musicals i de cultura popular, el Summer Experience, la Quinzena de Dansa o les diferents activitats de Nadal”, va explicar Núria Marín abans de destacar la importància que ha tingut en aquest

mandat el nou model de Taula de Cultura, que ha permès tractar de forma monogràfica temes tan rellevants a la ciutat com la innovació i la ciència, el patrimoni, el Districte Cultural o els centres culturals.



“L’Hospitalet és una ciutat culturalment molt viva. En els darrer anys s’han instal·lat al Districte Cultural entorn a 500 agents culturals, s’ha creat l’Oficina del Districte Cultural des d’on es fa un acompanyament als artistes en la tramitació de permisos i se’ls ajuda a promoure la creació i la producció cultural”, ha dit Marín, que ha recollit la proposta d’estudiar la construcció d’un nou teatre-auditori a la ciutat que li van fer ahir els diferents representants de l’àmbit cultural.



La candidata socialista a renovar l’alcaldia ha explicat que, si surt reelegida, durant el proper mandat es rehabilitarà la nau lateral de Can Trinxet per potenciar l’equipament com a centre d’activitats de barri i de ciutat, es crearà un nou centre cultural d’art digital a l’antiga fàbrica Godó i Trias, es rehabilitarà el pont d’en Jordà, es farà un nou centre cultural pel barri de Sant Josep a l’antiga fàbrica de Cosme Toda i es construiran dues noves biblioteques a La Florida i Santa Eulàlia.



“També reforçarem i recuperarem el lideratge del Centre d’Art Tecla Sala com a equipament de referència en les arts visuals a Catalunya. Crearem un nou equipament a l’Edifici Molí dedicat a la creació i producció d’arts visuals, depenent del Centre d’Art Tecla Sala”, ha comentat Marín abans de dir que consolidarà el model pedagògic de l’EMMCA, com una escola referent en el model d’innovació educativa i garantia de cohesió social, i que es realitzarà el projecte de la Casa de la Música com a nou epicentre de la creació de la ciutat.



També ha dit que és millorarà el posicionament del Museu de L’Hospitalet com a espai de referència de la memòria històrica de la ciutat, aprofitant el Centenari de L’Hospitalet l’any 2025.



Pel que fa a la creació i producció artística i cultural, Marín ha assegurat que l’impuls al Districte Cultural seguirà sent ferm i que es farà una programació cultural rica i diversificada, que abraci totes les expressions artístiques, i que “sigui accessible a tothom”. També es crearà un circuit d’art urbà estable que tindrà una ruta per al seu coneixement.