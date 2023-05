Jaume Collboni i Salvador Illa han presentat aquest dijous el projecte "Horitzó Pondes 2050" / CatalunyaPress

Cobrir vuit quilòmetres lineals, generar espais verds , crear nous equipaments i tornar a unir els barris limítrofs de la ciutat de Barcelona, són els objectius que s'inclouen dins del projecte urbanístics "Horitzó Rondes 2050" presentant aquest dijous pel candidat del PSC a la alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni que ha assistit a l'acte acompanyat pel líder del grup socialista a la Generalitat, Salvador Illa .

El socialista ha explicat que el seu projecte, un pla de set fases que es desenvoluparia els propers 25 anys , té com a objectiu cobrir de forma intermitent les rondes que envolten la ciutat de Barcelona. En paraules del candidat, aquesta seria “ la transformació urbana més ambiciosa de la ciutat des dels Jocs Olímpics ”. A més, ha afegit que aquest és un pas necessari per situar Barcelona "a l' avantguarda de l'urbanisme ".

Actualment, 7,6 quilòmetres de Rondes ja estan coberts, amb el pla de Collboni es podria duplicar aquesta dada aconseguint els 15,6 quilòmetres lineals coberts . Pel que fa a costos, el preu total del soterrament d'aquestes zones pujaria fins als 1.500 milions d'euros , amb una destinació anual de 60 milions d'euros, una xifra que és, segons Collboni, "completament assumible per les partides pressupostàries d'urbanisme" . El candidat socialista ha promès en les declaracions que aquest no serà un projecte amb "prioritat pressupostària" . A més, ha assegurat que demanarà finançament tant a la Generalitat i al Govern central com a les institucions europees per poder dur a terme aquesta inversió. "A Europa se'n va per parlar amb els comissaris i aconseguir fons i fer projectes", ha sentenciat el socialista.

Mapa de les actuacions proposades al projecte / PSC

LA RONDA DE DALT I SIS ZONES MÉS

A més de les fases 2, 3, i 4 de cobertura de la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron (Collboni ja va proposar un acord polític per als seus primers 100 dies d'alcalde), l'equip urbanístic del PSC ha concretat 6 àmbits de cobriment més d'aquests eixos viaris.

Són 330 metres de la Ronda de Dalt a Nou Barris ; 380 a la mateixa ronda al seu pas per Sarrià i 690 a la Porta Diagonal ; per a la Ronda Litoral, vol estudiar 1 quilòmetre de cobertura als polígons del Besòs , 2,5 a l'àmbit de Carbonera, Barceloneta i Fòrum , i 1,5 a la zona del Morrot , per tornar a unir la zona de La Marina i el Port de Barcelona.

Imatge del projecte del soterrament de la Ronda al seu pas pel Front Marítim / PSC

Collboni vol que aquestes planificacions beneficiïn noves centralitats que la ciutat està impulsant , com la Ciutadella del Coneixement, el hub de salut de la Vall d'Hebron i el hub energètic entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs , a més del "biopol" a l'entorn de l´Hospital de Bellvitge.

UN PLA A 25 ANYS

Segons el calendari que ha presentat el candidat en roda de premsa, les primeres actuacions, el va iniciar del soterrament de la Ronda de Dalt - Vall d'Hebron Fase 2 (amb un objectiu de 8 anys) i el projecte de la Ronda de Dalt - Vall d'Hebron Fases 3 i 4 (amb un objectiu de 12 anys) es desenvoluparien els primers 100 dies de mandat.

Imatges del projecte presentat per Collboni / PSC

A més, durant el primer any es desenvoluparia el Concurs Internacional d'idees per al projecte de Cobertura Total i la definició dels àmbits prioritaris de la Ronda Dalt Zona Nord, Ronda Litoral Besòs i la Ronda Litoral entre la Carbonera, la Barceloneta i el Fòrum . Els projectes de les diferents fases i les obres dels diferents trams s'allargarien fins al' any 2050 .

Jaume Collboni ha explicat que aquesta transformació servirà també per “potenciar els barris dels pols econòmics, científics i culturals de l'entorn de les Rondes ”. D'entrada tindria un impacte directe sobre els districtes d'Horta-Guinardó, Gràcia, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Ciudat Vella. Les Corts, Sants – Montjüic i Sarrià – Sant Gervasi.

Illa ha mostrat el seu suport a Collboni i ha criticat el “temps perdut” entre Barcelona i Catalunya / CatalunyaPress

Així, el candidat del PSC ha assegurat que aquest és el seu “projecte estrella” de cara a les eleccions i ha defensat “no fer cosmètica urbanística, sinó urbanisme transformador” que millori l'economia, el medi ambient i la vida dels veïns. També ha avisat que no es pot fer " negacionisme de la mobilitat " perquè creu que sempre caldrà en menor o major grau el transport de mercaderies i la mobilitat individual.

Per la seva banda, Salvador Illa, que acompanyava el candidat socialista en aquesta presentació, ha criticat el "temps perdut" a Barcelona i Catalunya , ha demanat revertir-ho amb política útil, i ha dit que exercirà les seves responsabilitats, a escala autonòmica, per recolzar aquest canvi urbanístic que Collboni planteja per a la capital catalana.