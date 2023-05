Els candidats a l'alcaldia de Barcelona / RTVE

La campanya de les eleccions municipals del 28 de maig a Barcelona ha arribat aquest divendres a l'equador amb un escenari obert i la incògnita als pactes postelectorals davant les enquestes de les últimes setmanes que vaticinen un resultat ajustat entre BComú, PSC i Junts, amb Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias com a candidats a la victòria.

El fet que els pronòstics siguin igualats entre Colau, Collboni i Trias --amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, en quarta posició a la majoria dels sondejos-- ha centrat l'inici de contesa a les hipòtesis sobre els pactes per formar govern, una qüestió sobre la qual no tots concreten les seves intencions ni preferències, i tampoc no hi ha consens sobre si acabarà sent alcalde la llista més votada.

Colau , que aposta per consolidar el seu model impulsat en els dos últims mandats, ha insistit en la voluntat d'arribar a un acord amb el PSC i ERC per liderar un govern progressista, encara que no està garantit, ja que tant Maragall com Collboni han afirmat que no la tornaran a fer alcaldessa.

D'aquesta manera, Collboni es postula en la tercera campanya per conquerir l'alcaldia com a alternativa progressista a Colau, alhora que confia en el resultat de les enquestes: vincula els pactes a les seves tres condicions (el model de creixement econòmic, garantir polítiques socials i lleialtat amb l'Estat i institucions europees), i acusa Trias d'amagar les sigles de Junts.

Precisament Trias s'ha obert a pactar amb Maragall i Collboni --un fet que l'actual alcaldessa ha recriminat el candidat socialista a l'entendre que ell també pactaria amb l'exalcalde--, es presenta com l'alternativa que Barcelona "torni a funcionar", i ha avisat que només es quedarà a l'Ajuntament si és el més votat; si no, marxarà.

Maragall ha fixat com a objectiu revalidar la seva victòria el 2019: l'última setmana ha obert la porta a pactar per arribar a l'alcaldia encara que no guanya les eleccions, i ha marcat distàncies amb BComú i Colau --a qui acusa d'haver arribat a l'alcaldia gràcies a un "pacte de la vergonya"--, i amb el PSC, partit amb què ha descartat explícitament governar.

COLLBONI ES DESMARCA DE COLAU

Mentre que Colau intenta revalidar el càrrec amb propostes continuistes com un 'pla d'ombra' davant l'emergència climàtica i una òptica municipal, els socialistes busquen diferenciar-se de l'obra del govern en coalició marcant perfil amb les seves propostes i anuncis com un pla de cobertura de les rondes i ajuts per a vehicles híbrids i per a l'emancipació dels joves.

Maragall ha incidit en la proposta de reduir el trànsit perquè un 60% de l'espai sigui de vianants i l'altre 40% per als cotxes, i ha xifrat en 20.000 els habitatges que construirà en un mandat; i Trias ha apostat per dotar la Guàrdia Urbana de pistoles tàser i una inversió de 200 milions anuals per construir habitatges.

PP, CS, VALENTS, CUP, VOX

El candidat del PP, Daniel Sirera , ha cridat des de l'inici de la campanya els possibles votants de Vox, Cs i Valents a concentrar el vot a la seva candidatura, al·legant que és l'única que té opcions d'entrar al consistori, ia més de presentar part de les seves propostes --que passen per rebaixar impostos i apostar pel turisme--, ha assegurat que són els únics que poden assegurar que els vots no faran alcaldessa a Colau.

L'alcaldable de Cs, Anna Grau , ha arrencat la campanya convençuda que li anirà bé a les eleccions, malgrat les enquestes que posen en dubte la seva entrada al consistori, i ha centrat el seu discurs en una forta crítica a l'ocupació, una de les seves "línies vermelles irrenunciables" per pactar a l'Ajuntament.

La candidata de Valents, Eva Parera , que a les anteriors eleccions va formar part de la plataforma BCN-Canvi que liderava l'exprimer ministre francès Manuel Valls, també ha situat la seguretat com una de les prioritats del seu programa electoral i s'ha posicionat contra el urbanisme amb "càrregues ideològiques" de Colau.

Per part de la CUP, la candidata Basha Changue ha reivindicat tornar a l'Ajuntament per defensar un habitatge digne i combatre la massificació turística i els lobbies, a més d'apostar per connectar el tramvia per la Diagonal i crear una regidoria de drets lingüístics; i sobre pactes, han insistit que evitaran un govern de dretes, on inclouen el PSC.

L'alcaldable de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido , ha erigit la seva formació com l'única que pot acabar amb les ocupacions i va justificar, tot i apuntar que "no està bé", que el seu fill portés una porra extensible durant la manifestació a la plaça Bonanova contra les ocupacions del Kubo i la Ruïna davant la perillositat que, al seu parer, suposa viure a Barcelona.

LES OCUPACIONS, AL FOCAMENT DEL DEBAT

Precisament, un dels temes que ha marcat aquesta primera setmana de campanya ha estat el de les ocupacions arran de les protestes contra els habitatges ocupats del Kubo i La Ruïna a la plaça Bonanova, a les quals han assistit Grau i D'Or- Polit.

Davant d'aquesta situació, Colau ha demanat "no comprar el debat provocat per la dreta", ha defensat que l'ocupació ha baixat a Barcelona (cosa que atribueix a les polítiques d'habitatge que ha impulsat), i fins i tot ha acusat Collboni de respondre a aquest debat amb la seva proposta de crear una oficina contra les ocupacions delictives, una opinió en què ha coincidit Maragall.

LÍDERS ESTATALS I MINISTRES

El PSC ha estat el partit que més ha explotat la presència de dirigents estatals: fins ara han participat als seus actes la vicesecretària general del PSOE i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, (a l'acte d'inici de campanya); la de Defensa, Margarita Robles; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; el d'Exteriors, José Manuel Albares, i el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López.

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz ( Sumar ), ha acompanyat Colau en un acte dissabte a Nou Barris, en què va demanar concentrar el vot progressista a la candidata de BComú perquè no governi la dreta a Barcelona , "es digui Trias o com es digui", i ho continuarà fent els propers dies: aquest dissabte al Carmel i al tancament de campanya.

El PP ha confiat en el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha visitat Catalunya aquest dijous, i també ho ha fet Vox, amb el president, Santiago Abascal, que va participar en un míting diumenge passat.