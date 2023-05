Collboni, en la seva intervenció. Foto: PSC

El candidat socialista a l’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat aquest divendres 19 d'abril la seva estratègia econòmica en el marc d'una conferència en el Nueva Economía Fórum; en l'acte ha estat acompanyat de la ministra Nadia Calviño, dels exalcaldes Joan Clos i Jordi Hereu i agents econòmics i socials.

L’alcaldable del PSC ha exposat el seu model per garantir el creixement econòmic de la ciutat, un model, que ha dit “ha d’estar al servei de la creació d’ocupació de qualitat i de la lluita contra la pobresa i les injustícies socials, i que és la garantia d’estabilitat i confiança per poder fer créixer aquests projectes i perquè Barcelona sigui la capital de Catalunya i motor econòmic d’Espanya”.

En aquest sentit, ha afirmat que el PSC “és l’alternativa progressista als governs de Colau i Trias, l’alternativa de sentit comú, l’aposta pel diàleg i el consens i garantia de creixement just davant les polítiques que defensen el decreixement i davant la inestabilitat de la candidatura de Junts”.

El candidat socialista també ha explicat que creu en la competitivitat, en el talent, i que vol per Barcelona un model econòmic sostenible, que tingui com a horitzó la neutralitat d’emissions, i estigui basat en la diversificació de l’economia. “Tenim a tocar la prosperitat perquè durant aquest temps els socialistes hem preparat les pistes d’aterratge per a la inversió, amb la creació d’1’2 milions de metres quadrats de sostre econòmic, i apostat per nous àmbits com l’economia blava o la tecnologia vinculada a l’esport. Però cal anar més enllà”, ha reblat, tot anunciant l’estratègia Barcelona Chip Coast. “Quan sigui alcalde vull convertir Barcelona en la Capital Europea del Xip”, ha explicat.

Segons Collboni, “el xip és l’eix sobre el qual pivota el creixement econòmic del futur, és la clau del progrés i la prosperitat de la indústria, la garantia que en els propers anys es puguin crear 15.000 nous llocs de treball vinculats a la tecnologia”. I ha afegit: “Hem de fer un salt endavant, mobilitzant els sectors econòmics de Barcelona i amb el suport de les institucions i una aliança estratègica amb el govern d’Espanya”. En aquest sentit, Collboni ha felicitat al Govern d'Espanya per donar impuls al PERTE Xip, una iniciativa que representa la mobilització de 12.000M€ amb l'objectiu d'enfortir l'ecosistema de recerca, disseny i industrialització dels microxips.

El candidat socialista, saludat per la Ministra Calviño. Foto: PSC

En la seva intervenció també ha anunciat l’ampliació del D-Factory de la Zona Franca amb 70.000 metres quadrats dedicats a la indústria 4.0 per convertir-lo a l'epicentre del xip del sud d'Europa.

MÉS INICIATIVES

Altres iniciatives que Jaume Collboni ha explicat que posarà en marxa són el Fons d'Inversió Capital Risc Deep Tech en microelectrònica, un fons d'inversió públic privat en capital risc de 100M€ per al finançament i el desenvolupament de la indústria Deep Tech made in Barcelona; bonificacions fiscals del 95% de l’IAE per a totes aquelles empreses del sector digital que s'instal·lin a Barcelona en matèria de microelectrònica; la celebració d’una nova Trobada Mundial del Xip a Barcelona de la mà del Mobile World Congress; seguir potenciant el Barcelona Welcome Desk per facilitar l'arribada de talent internacional; o l'Aliança per a la formació, un programa d'Ajuts a la Contractació dotat amb 2M d’€ anuals perquè joves es puguin incorporar a aquest sector al terminal la seva formació facilitant el seu ingrés al món tecnològic, amb l'objectiu de donar suport a 300 persones anualment.

També ha anunciat que, quan sigui alcalde, treballarà perquè la regió metropolitana de Barcelona aculli la ‘Sala Blanca’ espanyola de referència per al disseny de xips. Aquestes iniciatives, segons el candidat socialista, “necessiten un lideratge que s’assegui amb tothom, recuperant la millor tradició de la nostra ciutat, alliberant les energies que té Barcelona, perquè torni la Barcelona del sí, de les oportunitats i de la prosperitat compartida”.

Prèviament, en la seva introducció, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha destacat que estem en un “moment clau, de molta incertesa, que requereix de lideratges forts per continuar desplegant les mesures econòmiques que ens han permès donar una resposta progressista a la pandèmia i a la crisi”.

Calviño ha enumerat els que, al seu parer, són els principals actius de Barcelona: els centres d’investigació, l’ecosistema universitari, l’ecosistema de PIMES i start-ups, el sector digital i dels videojocs, la indústria de l’automòbil i la indústria turística. I ha dit compartir la “visió i ambició” de Jaume Collboni, de qui ha explicat que “treballa amb discreció, aterrant els projectes, amb visió social perquè tots els barcelonins i barcelonines es beneficiïn del creixement econòmic, sense deixar ningú enrere”.