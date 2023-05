Visita TIC Truck / PSC L'Hospitalet

Núria Marín, candidata socialista a renovar l’alcaldia, ha visitat el matí d'aquest divendres 19 de maig el container itinerant, anomenat TIC Truck, que està instal·lat a la plaça de Francesc Macià de Santa Eulàlia on s’ensenya i s’ajuda als ciutadans i ciutadanes a realitzar diferents gestions ‘on line’ com demanar cites prèvies, fer les preinscripcions escolars, sol·licitar beques, realitzar tràmits amb l’agència tributaria o la petició d’ajudes, entre moltes altres. El TIC Truck és una de les potes del projecte L’Hospitalet 6.0 que “ens farà ser la ciutat d’Espanya amb una millor capacitació digital de la seva gent gran”.

“La bona acollida que està tenint aquest TIC Truck per tots els barris que visita és la mostra evident que anem pel bon camí amb el projecte L’Hospitalet 6.0”, ha dit Marín abans d’explicar que les dades així ho avalen: “La primera aturada del TIC Truck va ser al parc de la Serp i allà es van atendre a més de 300 persones. Ara, en els pocs dies que ja porta a la plaça de Francesc Macià, ja han passat més de 75 persones. Avui, per exemple, s’estava fent una formació a 15 persones. Estic molt orgullosa d’aquest projecte, que s’ha impulsat dintre del conveni amb la Fundació Mobile World Capital i està dinamitzat per joves que ni treballaven ni estudiaven als que s’ha formati ara són ells els que atenen als veïns i veïnes de la ciutat”. La següent parada del TIC Truck serà a partir del mes de juliol al mercat de Collblanc.

La candidata socialista a renovar la alcaldia també ha parlat del punt TIC ubicat al Centre Ana Díaz Rico a la plaça Blocs Florida. “Les dades són espectaculars. L’any 2022, quan es va posar en marxa, es van atendre a 4.000 persones i aquests primers cinc mesos del 2023 ja portem més de 5.000 persones ateses. I, d’aquestes, un 70% són dones”, ha declarat Marín abans de recordar que la seu del projecte L’Hospitalet 6.0, que estarà situada a la planta superior del Mercat Municipal de La Florida, entrarà en funcionament el 2024. “Es tracta d’un equipament de 2.000 metres quadrats, que farem en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, en el que també s’instal·laran la Regidoria de Districte i l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Amb aquest espai tan innovador aproparem les TIC a la ciutadania, tindrem una administració més propera i accessible i erradicarem la bretxa digital. A més, volem que el teixit productiu de la ciutat no perdi oportunitats ja que els hi oferirem espais de treball cooperatiu, el que ara s’anomena coworking”.

Núria Marín ha agraït la col·laboració en el projecte de L’Hospitalet 6.0 del Ministeri d’Indústria, la Fundació Mobile World Capital, GSMA, Aigües de Barcelona, la Fundació La Caixa i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i s’ha referit, per últim, a l’èxit del programa Endolla’t en el que es formen a persones grans perquè facin de ‘capacitadors’ digitals. “Que t’ensenyi algú de la teva generació i que parli el teu mateix llenguatge és la millor forma d’aprendre”, ha explicat la candidata socialista a la reelecció. La formació del programa Endoll’at consta de 12 càpsules diferents que ensenyen a configurar el mòbil; a unas el WhatsApp o el correu electrònic; a instal·lar i desinstal·lar apps; a fer bones fotografies; a pagar de manera fàcil i segura; a fer un bon ús de La Meva Salut, o a parlar amb els teus per videoconferència.