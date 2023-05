Jan Sibina, número 9 a la llista d'ERC, va anunciar la creació d'una regidoria de Joventut liderada per joves. | @EP

La número 2 d'ERC per Barcelona, Elisenda Alamany, ha advertit aquest divendres que el PSC i Junts "tornaran a posar en venda" Barcelona si governen.

Ho ha dit durant l'acte central de Jovent Republicà al barri de Gràcia amb el candidat de les joventuts, Jan Sibina, ha explicat la formació en un comunicat.

Pel que fa a l'edifici del carrer Tarragona amb 120 llicències de pisos turístics, Alamany ha criticat: "Aquest és el model Trias, que va posar en venda i va subhastar la nostra ciutat", i ha assegurat que, durant el mandat de l'exalcalde i candidat de Junts, Barcelona va passar de tenir 2.000 pisos turístics a tenir-ne gairebé 10.000.

Segons la seva opinió, Junts i PSC "comparteixen el model de ciutat del passat i no ho amaguen", i ha assegurat que el candidat socialista, Jaume Collboni, convertirà la ciutat en una sucursal de Madrid , en les paraules.

Alamany ha erigit el seu partit en l'única garantia per protegir la ciutat, i ha valorat que els comuns no han aconseguit el que volien: "Molta gesticulació i bones intencions, però qui després ha regulat els preus dels lloguers i qui ha fet possible la taxa turística ha estat ERC".

REGIDORIA DE JOVENTUT



Sibina, número 9 a la llista d'ERC per Barcelona, ha anunciat que si governen crearan una regidoria de Joventut liderada per joves, i ha enlletgit que l'actual regidor responsable de la matèria "té al voltant de 50 anys".

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha fet una crida a confiar en la candidatura d'Ernest Maragall per iniciar una nova etapa i "deixar enrere la sociovergència".