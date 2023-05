Acompanyat per destacats membres del seu partit, Collboni ha destacat la importància de descentralitzar el poder i empoderar els districtes. | @EP

Jaume Collboni ha reafirmat aquesta tarda la seva intenció de tornar el protagonisme als barris en un acte celebrat a Sant Andreu, on ha volgut deixar clar que "Barcelona comença als barris, que són el cor de la ciutat". El candidat del Partit Socialista a l'alcaldia de Barcelona ha estat acompanyat per la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, i els números 6 i 7 de la candidatura del PSC, Marta Villanueva i Lluís Rabell.

En aquest sentit, Collboni impulsarà un nou Pla de Manteniment als Barris per atendre les necessitats de millora de l'espai públic, com a part de l'estratègia per fer de Barcelona una ciutat orgullosa i ordenada. Amb un pressupost de 150 M€, tres vegades més gran que l'actual, s'implementaran accions per millorar carrers, voreres, escales, passos de vianants, places i altres elements de l'espai públic a través de programes específics. Aquesta iniciativa segueix l'enfocament de les grans inversions en manteniment que els alcaldes socialistes anteriors, com Jordi Hereu, van dur a terme per mantenir la qualitat de vida als barris.

Pel que fa al procés d'actuació, en els primers 100 dies de mandat es crearà una base de dades amb totes les necessitats de millora per obtenir un diagnòstic precís de l'estat de l'espai públic. A més, es crearà una nova Agència de Manteniment als Barris per millorar l'eficiència i l'agilitat en la gestió, treballant en coordinació amb els districtes.

En total, un 15% de la inversió dels pròxims quatre anys es destinarà al manteniment integral de l'espai públic, i els recursos dels contractes de manteniment gestionats per cada districte s'incrementaran en un 25%. Amb aquest projecte, es busca reforçar el Pla de Barris, augmentant el seu pressupost fins als 300 M€ i creant la tinència d'alcaldia de Pla de Barris, encapçalada per Lluís Rabell. També es recuperarà la figura de "l'alcalde de barri", un regidor o regidora present al territori, que serà un punt de referència per als veïns i veïnes, amb capacitat d'actuar, descentralitzant el poder i empoderant els districtes.

L'acte ha comptat amb la presència de la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, que ha destacat la importància de la política útil per reforçar la democràcia i buscar consensos per fer avançar la societat. Ha afirmat que Jaume Collboni té un projecte polític que dignifica les institucions i és capaç de transformar la ciutat.

Collboni ha subratllat que Barcelona no accepta la resignació i ha demanat un canvi després de molts anys de resignació i frustració. Va criticar l'anterior govern de Trias per subordinar Barcelona a l'independentisme i va afirmar que Colau no ha tingut un projecte transformador ni ha proporcionat l'empenta que la ciutat necessita, tot i tenir tots els recursos. En aquest sentit, Collboni va reivindicar l'encert de posar el focus de les polítiques municipals als barris i va afirmar que els socialistes estan orgullosos de tota la ciutat.

SANT ANDREU

Des del Centre Cultural Els Catalanistes, Jaume Collboni es va comprometre a aturar les mesures que no funcionen, com el porta a porta, i a crear un Sant Andreu on es pugui viure i treballar, amb habitatges assequibles, equipaments i noves oportunitats. Va anunciar que donarà un nou impuls a la reurbanització del Turó de la Trinitat un cop l'espai de la presó estigui lliure, i també es reforçarà la xarxa d'equipaments esportius amb la construcció del CEM Espronceda, el nou CEM Canòdrom i el futur CEM de Casernes. A més, es revisarà el Pla d'Equipaments a Bon Pastor per abordar el creixement poblacional.