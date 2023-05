L'acte central de campanya aplega els alcaldables de les 4 capitals catalanes. | @EP

La candidata de Valents a l'alcaldia de Barcelona, Eva Parera, ha assegurat que la seva formació pretén rescatar Catalunya i la seva capital: “Hem vingut a rescatar Catalunya d'un Govern nacionalista, hem vingut a rescatar Barcelona d'un govern comunista”.

Ho ha dit aquest dissabte a l'acte central de campanya del partit a l'estació de França de Barcelona, amb el candidat per Girona, Xavier Cuadrado; la candidata per Lleida, Àngels Ribes, i el candidat per Tarragona, Robert Hernández.

"En aquesta terra hi ha el banc de prova de tots els corrents polítics destructors que aguaiten Europa i que no han funcionat mai: el comunisme i el nacionalisme, dues forces d'aparença antagònica que són en realitat populisme molt corrosiu", ha dit.

A l'acte, conduït per l'exregidora de Cs a Barcelona Marilén Barceló, Parera s'ha presentat com l'opció per a emprenedors i treballadors: "Per fi podran deixar de votar amb el nas tapat el mal menor".

També ha dit que Valents serà "el pitjor malson" dels que no respectin la propietat privada i no vulguin treballar.

VALENTS VERSUS PP



"Els que vam allargar la mà per treballar conjuntament en una gran coalició i van respondre 'No molestis perquè no ets ningú', avui supliquen perquè els ciutadans no ens votin", ha dit en referència implícita al PP.

"Si alguna vegada aquests vots van ser vostres, vosaltres solets els vau desaprofitar i els vau perdre. Si alguna vegada aquests vots van ser vostres, mai vau saber honrar-los", ha afegit.

ROBERT HERNÁNDEZ (TARRAGONA)



L'alcaldable de Valents per Tarragona, Robert Hernández, ha defensat "posar una altra vegada Tarragona al mapa", i ha explicat que el repte de la ciutat és tornar a liderar el territori i atraure les empreses.

Ha defensat "una ciutat segura i neta, però alhora una ciutat de turisme, una ciutat de congressos", i ha promès desencallar els grans projectes estancats de la ciutat.

ÀNGELS RIBES (LLEIDA)



La candidata per Lleida, Ángeles Ribes, ha explicat que la seva proposta per a la ciutat respecte a la seguretat és sol·licitar patrullatge de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, cosa que "ningú més no s'atreveix a demanar".

"Veiem com aquells que no han fet res en quatre anys diuen que faran de tot en els quatre anys següents", ha dit.

XAVIER QUADRAT (GIRONA)



L'alcaldable de Valents per Girona, Xavier Cuadrado, ha dit que hi ha "molts catalans que, per por de ser assenyalats com a dissidents, callen", cosa que ha definit a conseqüència del 'fast food' ideològic.

També ha criticat els "idealistes que viuen en una bombolla, que mai surten del seu despatx per trepitjar el carrer, que mai han estat autònoms, que mai han muntat una empresa".