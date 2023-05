Durant l'esdeveniment, s'han reiterat propostes relacionades amb vivenda, turisme, autodeterminació i promoció del català com a llengua comuna a la ciutat. | @EP

La candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, Basha Changue, ha dirigit un missatge als alcaldables Ada Colau (Bcomú), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC) i Xavier Trias (Junts): “No hi ha mitges tintes en aquesta guerra: és el capital o les veïnes”.

Ho ha dit en un míting amb la diputada del Congrés Mireia Vehí; el diputat del Parlament Carles Riera; els números 2 i 3 de la llista, Jordi Estivill i Adriana Llena, i l'alcaldable a Sant Cugat (Barcelona), Marco Simarro.

Changue ha reiterat algunes de les propostes del partit en matèria d'habitatge, turisme i autodeterminació, com ara impulsar un referèndum per "fer fora" als fons d'inversió a la ciutat.

També ha recordat que defensen crear una regidoria de Drets Lingüístics per "impulsar el català com a llengua comuna a la ciutat" i elaborar un pla de decreixement turístic per limitar els creuers.

MIREIA VEHÍ I CARLES RIERA



Mireia Vehí ha advertit Ada Colau que "els comuns hauran de decidir si aposten pel PSC o per la CUP" en cas que Bcomú sigui decisiva després dels comicis.

Carles Riera ha reivindicat que la CUP vol governar als ajuntaments per "tenir poder i posar-lo al servei de la sobirania del país", ha informat el partit en un tuit.